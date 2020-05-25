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Гордон покинул студию из-за коронавируса 

Вероника Полынина и ещё 1 20 минут назад
Гордон покинул студию из-за коронавируса
Фото: ТАСС
Телеведущий Александр Гордон получил положительный результат на коронавирус во время съемок программы «Док-Ток», сообщает «Московский комсомолец».
Во время записи очередной программы на тему коронавируса Гордон прошел голландский экспресс-тест Biozek Medical. Через 10 минут ведущий получил результат теста, который показал наличие у него COVID-19.
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Отмечается, что симптомов заболевания у Гордона не было. Телеведущему пришлось незамедлительно покинуть студию.
Голландские тесты Biozek Medical использует правительство Москвы для массового тестирования граждан.
Как сообщал «Рамблер», ранее испанский инфекционист Бенито Альмиранте высказал мнение, что распространение коронавируса в мире находится на финальной стадии. По его словам, распространение коронавирусной инфекции может стать абсолютно незначительным уже через две-три недели, а его повторные вспышки маловероятны.
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Шоу-бизнес , Александр Гордон , Правительство Москвы , Московский комсомолец
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