Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лещенко оценил дискуссию о «бедствующих» артистах 

Газета.Ru 1 час назад
Певец Лев Лещенко в беседе с «Газетой.Ru» оценил дискуссию о бедственном положении российских артистов, вызванную словами продюсера Иосифа Пригожина.
«Я думаю, что музыканты, особенно молодые, — такая же часть народа, они находятся в сложной ситуации. Иосифу не стоило говорить про «первую десятку» артистов: мы все-таки в более благополучном положении находимся», — сказал он.
Артист добавил, что в нынешних условиях людям следует проявить понимание и терпение.
«Не надо обострять ситуацию. Все и так все прекрасно понимают. Ситуация сложная, но надо обсуждать проблемы и решать, каким образом из них выходить. Надо сердобольнее относиться и не обижать друг друга», — заключил Лещенко.
Ранее Иосиф Пригожин заявил, что многие российские звезды оказались в «бедственном положении», поскольку лишились возможности зарабатывать.
Высказывание продюсера высмеял певец Сергей Шнуров. Он попросил выслать семье Пригожина денег на еду.
Газета.Ru: последние новости
Ремонтники отсудили у Киркорова больше 2 миллионов Ремонтники отсудили у Киркорова больше 2 миллионов Участник группы Bad Balance Купер погиб при пожаре в квартире Участник группы Bad Balance Купер погиб при пожаре в квартире На могиле Юлии Началовой появился черный памятник На могиле Юлии Началовой появился черный памятник
Комментарии 16
Шоу-бизнес , Видео , Лев Лещенко , Сергей Шнуров , Иосиф Пригожин , Газета.Ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лепс ответил Пригожину о «бедных артистах»
Лепс ответил Пригожину о «бедных артистах»
Российские мотострелки получат новейшую БМП-3
Российские мотострелки получат новейшую БМП-3
Стало известно о заговоре против Меган Маркл
Стало известно о заговоре против Меган Маркл
Врачи дали прогноз по состоянию Кадырова
Врачи дали прогноз по состоянию Кадырова
Вдова Караченцева прозябает в нищете
Вдова Караченцева прозябает в нищете
Видео
Сидящие на фруктах в российском супермаркете крысы попали на видео
01:15
Сидящие на фруктах в российском супермаркете крысы попали на видео
Москвич без пропуска пытался скрыться и попал на видео
00:30
Москвич без пропуска пытался скрыться и попал на видео
Опубликовано видео с места захвата в заложники кубинки в Москве
00:19
Опубликовано видео с места захвата в заложники кубинки в Москве
Происшествия
Опубликовано видео драки авиапассажиров в Домодедове
00:48
Опубликовано видео драки авиапассажиров в Домодедове
Происшествия
Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме в Казани
00:38
Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме в Казани
Происшествия
Опубликовано видео задержания устроивших перестрелку в Москве
01:17
Опубликовано видео задержания устроивших перестрелку в Москве
Происшествия Новости Москвы
Прятавшийся за мусоропроводом дикобраз попал на видео
01:05
Прятавшийся за мусоропроводом дикобраз попал на видео
Общество
Раскрыты детали подпольной вечеринки с Лебедевым
03:26
Раскрыты детали подпольной вечеринки с Лебедевым
Происшествия
«Упырь из Ярославля» избил женщину за спущенную маску
01:11
«Упырь из Ярославля» избил женщину за спущенную маску
Происшествия
Лещенко оценил дискуссию о «бедствующих» артистах
00:56
Лещенко оценил дискуссию о «бедствующих» артистах
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение