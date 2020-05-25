Лещенко оценил дискуссию о «бедствующих» артистах 

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«Я думаю, что музыканты, особенно молодые, — такая же часть народа, они находятся в сложной ситуации. Иосифу не стоило говорить про «первую десятку» артистов: мы все-таки в более благополучном положении находимся», — сказал он.

Артист добавил, что в нынешних условиях людям следует проявить понимание и терпение.

«Не надо обострять ситуацию. Все и так все прекрасно понимают. Ситуация сложная, но надо обсуждать проблемы и решать, каким образом из них выходить. Надо сердобольнее относиться и не обижать друг друга», — заключил Лещенко.

Ранее Иосиф Пригожин заявил, что многие российские звезды оказались в «бедственном положении», поскольку лишились возможности зарабатывать.