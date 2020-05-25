У бывшей жены Богомолова нашли коронавирус

Актриса Дарья Мороз сдала положительный тест на COVID-19, сообщает Telegram-канал Mash. Из-за выявленного заболевания артистка была вынуждена пропустить финал танцевального шоу.

Отмечается, что результаты Мороз получила 22 мая. Актриса, известная по ролям в фильмах «Содержанки», «Холостяки», «Дом с лилиями» и других являлась участницей телешоу «Танцы со звездами». 24 мая был состоялся финал проекта, который Мороз, по сообщению журналистов, пришлось пропустить: артистка отказалась от участия в съёмках по состоянию здоровья.

Примечательно, что днем ранее, как сообщал «Рамблер», другая участница «Танцев со звездами» актриса Алена Бабенко на своей странице в Instagram рассказала, что из-за появившегося недомогания она отказалась от дальнейшего участия в шоу.

Артистка подчеркнула, что «самоизолировалась», поскольку почувствовала ответственность не только за свое здоровье, но и за здоровье друзей и коллег «по паркету». Позже СМИ подтвердили, что у Бабенко было диагностировано заражение коронавирусной инфекцией.