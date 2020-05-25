Джиган опубликовал совместное фото с женой и сыном 

Опубликованное в соцсети фото, на котором Джиган с женой и маленьким сыном выглядят очень счастливыми, поклонники восприняли как доказательство налаживания их отношений и воссоединения семьи. При этом, как пишет «Экспресс газета», бракоразводный процесс никто не останавливал, он должен начаться в июне. Самойлова претендует на половину доходов Джигана.