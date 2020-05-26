Экс-жена Серёги заявила в полицию из-за детей

Из-за того, что у экс-супруги известного рэп-исполнителя Серёги нет возможности увидеть своих детей, ей пришлось обратиться в правоохранительные органы

Уже в течение нескольких месяцев Серёга конфликтует с экс-супругой Полиной из-за опеки над сыновьями. Музыкант увёз наследников в другой город и не позволяет ей встретиться с ними.

Жевушка рассказала, что впервые за четыре месяца добилась свидания с детьми. Правда, сыновья, по её словам, выглядели напуганными и уставшими, поэтому попросили маму приехать на следующий день.

В тот момент, когда Полина появилась около отеля, где экс-супруг живёт вместе с сыновьями, ее просто не пустили внутрь. Чтобы добиться справедливости, она обратилась в правоохранительные органы.

Пришлось написать заявление и зафиксировать факт нарушения моих прав. Сергей давать пояснения сотруднику милиции отказался. Я буду бороться за своих детей до последнего вздоха и не остановлюсь не перед чем, — цитирует её StarHit.

Сам Серёга при этом уверен, что Полина пытается пиариться на сложившейся ситуации, а общением с детьми она вовсе не дорожит. Экс-супругу рэпера возмущают подобные домыслы, ведь ранее она никогда не нуждалась в повышенном внимании со стороны прессы.