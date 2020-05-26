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Бывшая жена рэпера Серёги заявила в полицию для встречи с сыновьями 

News.ru и ещё 3 2 часа назад
Экс-жена Серёги заявила в полицию из-за детей
Фото: seryogamusic/instagram.com
Из-за того, что у экс-супруги известного рэп-исполнителя Серёги нет возможности увидеть своих детей, ей пришлось обратиться в правоохранительные органы.
Уже в течение нескольких месяцев Серёга конфликтует с экс-супругой Полиной из-за опеки над сыновьями. Музыкант увёз наследников в другой город и не позволяет ей встретиться с ними.
Жевушка рассказала, что впервые за четыре месяца добилась свидания с детьми. Правда, сыновья, по её словам, выглядели напуганными и уставшими, поэтому попросили маму приехать на следующий день.
В тот момент, когда Полина появилась около отеля, где экс-супруг живёт вместе с сыновьями, ее просто не пустили внутрь. Чтобы добиться справедливости, она обратилась в правоохранительные органы.
Пришлось написать заявление и зафиксировать факт нарушения моих прав. Сергей давать пояснения сотруднику милиции отказался. Я буду бороться за своих детей до последнего вздоха и не остановлюсь не перед чем, — цитирует её StarHit.
Сам Серёга при этом уверен, что Полина пытается пиариться на сложившейся ситуации, а общением с детьми она вовсе не дорожит. Экс-супругу рэпера возмущают подобные домыслы, ведь ранее она никогда не нуждалась в повышенном внимании со стороны прессы.
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Шоу-бизнес , Другое , МВД , StarHit
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