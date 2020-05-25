Петросян опубликовал первое фото с Брухуновой

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Юморист Евгений Петросян подтвердил отношения со своей помощницей Татьяной Брухуновой, опубликовав в Instagram первое совместное фото с ней.

На снимке Петросян и Брухунова позируют в одинаковых тренчах, скрыв глаза под темными очками.

"Семейный образ", — подписал снимок он.

Репост фотографии сделала в Stories на своей странице и Брухунова.