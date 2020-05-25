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Петросян опубликовал первое совместное фото с Брухуновой 

Газета.Ru и ещё 16 2 часа назад
Петросян опубликовал первое фото с Брухуновой
Фото: ТАСС
Юморист Евгений Петросян подтвердил отношения со своей помощницей Татьяной Брухуновой, опубликовав в Instagram первое совместное фото с ней.
На снимке Петросян и Брухунова позируют в одинаковых тренчах, скрыв глаза под темными очками.
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Family look.

Публикация от  Евгений Петросян (@petrosyanevgeny)

"Семейный образ", — подписал снимок он.
Репост фотографии сделала в Stories на своей странице и Брухунова.
Евгений Петросян и его коллега по сцене Елена Степаненко развелись в конце 2018 года. Близкие к окружению пары источники утверждают, что через год после развода Петросян мог жениться снова — на Брухуновой. В марте 2020 года СМИ стали писать о рождении ребенка у Петросяна и Брухуновой, официально эти слухи пока не подтверждены.
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Шоу-бизнес , Другое , Елена Степаненко , Евгений Петросян
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