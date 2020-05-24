С жены Кобзона требуют миллионы рублей

Художники Елена Флерова и ее муж Ефим Петров в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ обвинили вдову Иосифа Кобзона Нелли в том, что она продала в Англии их картины.

При этом, как они уверяют, она заработала на продаже огромные деньги — 70 миллионов долларов. Они хотят получить свои 18 миллионов рублей с этой сделки.

Как отметил Петров, в свое время он дарил картины Кобзону. Но это вовсе не значит, что вдова могла сейчас после его смерти начать их продавать. Она должна была вернуть картины их настоящим владельцам. Всего, как заверил Петров, Нелли Кобзон продала более трехсот картин.

«Иосиф Кобзон помогал нам устраивать выставки, поэтому мы отдавали ему картины. У вдовы певца еще хранится 25 наших портретов. Мы тоже хотим их вернуть. Следственный комитет разберется в этой истории».

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Кстати, судебный процесс должен стартовать в начале июня. При этом известно, что в свое время Кобзон выделил художникам 300 тысяч долларов. Они должны были открыть культурный центр в немецком Дрездене, но этого не сделали. Позже их картины были арестованы. Сами они утверждают, что никакие деньги им не давали.