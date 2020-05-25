Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На могиле Началовой появился памятник 

Артём Кульша и ещё 6 1 час назад
На могиле Юлии Началовой появился черный памятник
Фото: РИА Новости
На могиле певицы Юлии Началовой был установлен памятник из черного гранита. Об этом сообщает телеканал НТВ.
Началова, как сообщал «Рамблер», скончалась 16 марта 2019 года. Причиной ее смерти стала остановка сердца на фоне подагры, абсцесса, заражения крови и сахарного диабета. Певица была похоронена на Троекуровском кладбище в Москве.
Вчера в эфире НТВ был показан очередной эпизод шоу «Ты не поверишь!». Он был посвящен слухам о разводе певицы Полины Гагариной и фотографа Дмитрия Исхакова, ограблению актрисы Татьяны Васильевой, смерти сына диктора Светланы Моргуновой от коронавирусной инфекции COVID-19, занятиям певицы Аллы Пугачевой и ее мужа комика Максима Галкина сельским хозяйством, а также появлению на могиле Началовой гранитного памятника.
По информации телеканала, его установили родственники певицы.
Они намеревались сделать это к первой годовщине ее смерти, не успели, но установили несколько позже.
В середине мая стало известно, что неизвестный мужчина привез на могилу Началовой тысячу роз, после чего бросился на нее и зарыдал.
Видео дня. Голый мужчина поставил на уши Росгвардию
Комментарии 1
Шоу-бизнес , Другое , Светлана Моргунова , Дмитрий Исхаков , Татьяна Васильева , Максим Галкин , Полина Гагарина , Алла Пугачева , НТВ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Это троянский конь, которого Путин „дарит“ Украине»
«Это троянский конь, которого Путин „дарит“ Украине»
Медсестре в купальнике предложили новую работу
Медсестре в купальнике предложили новую работу
Установлена личность захватчика банка в Москве
Установлена личность захватчика банка в Москве
«Голикова панику наводит»
«Голикова панику наводит»
Рассекречены подробности ареста Генриха Гиммлера
Рассекречены подробности ареста Генриха Гиммлера
Видео
Пассажир без пропуска пытался скрыться и попал на видео
00:30
Пассажир без пропуска пытался скрыться и попал на видео
Опубликовано видео с места захвата в заложники кубинки в Москве
00:19
Опубликовано видео с места захвата в заложники кубинки в Москве
Происшествия
Опубликовано видео драки авиапассажиров в Домодедове
00:48
Опубликовано видео драки авиапассажиров в Домодедове
Происшествия
Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме в Казани
00:38
Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме в Казани
Происшествия
Опубликовано видео задержания устроивших перестрелку в Москве
01:17
Опубликовано видео задержания устроивших перестрелку в Москве
Происшествия Новости Москвы
Прятавшийся за мусоропроводом дикобраз попал на видео
01:05
Прятавшийся за мусоропроводом дикобраз попал на видео
Общество
«Упырь из Ярославля» избил женщину за спущенную маску
01:11
«Упырь из Ярославля» избил женщину за спущенную маску
Происшествия
Разборки 90-х: перестрелка в Москве
01:19
Разборки 90-х: перестрелка в Москве
Происшествия
Запуск ракеты-носителя «Союз-2» попал на видео
00:59
Запуск ракеты-носителя «Союз-2» попал на видео
Наука и техника
Опубликовано видео с самым ожидаемым кино 2020
09:00
Опубликовано видео с самым ожидаемым кино 2020
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение