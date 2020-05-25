На могиле Юлии Началовой появился черный памятник

На могиле певицы Юлии Началовой был установлен памятник из черного гранита. Об этом сообщает телеканал НТВ.

Началова, как сообщал «Рамблер», скончалась 16 марта 2019 года. Причиной ее смерти стала остановка сердца на фоне подагры, абсцесса, заражения крови и сахарного диабета. Певица была похоронена на Троекуровском кладбище в Москве.

По информации телеканала, его установили родственники певицы.

Они намеревались сделать это к первой годовщине ее смерти, не успели, но установили несколько позже.

В середине мая стало известно, что неизвестный мужчина привез на могилу Началовой тысячу роз, после чего бросился на нее и зарыдал.