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Пригожин отрекся от слов о «чудовищном положении» артистов 

Lenta.ru 50 минут назад
«Какие же все глупые»: Пригожин объяснился
Фото: Instagram
Продюсер Иосиф Пригожин после жалоб о том, что многие артисты оказались в чудовищном положении из-за пандемии коронавируса, отрекся от своих слов. Об этом пишет РИА Новости.
Он заявил, что, говоря о «чудовищном» положение артистов, имел в виду не популярных артистов, а обычные творческие коллективы.
«Артисты — это не только звезды. Какие же все глупые, какой же у всех мозг просто», — сказал Пригожин.
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Он добавил, что, кроме звезд, есть еще и другие люди.
«Что же за дебилизм какой-то, что за узколобость такая», — пожаловался он.
Ранее Пригожин пожаловался, что многие артисты оказались в чудовищном положении из-за пандемии коронавируса. Он заявил, что сейчас даже первая десятка самых популярных и востребованных звезд сегодня практически бедствует, поскольку все они лишились возможности зарабатывать. Продюсер подчеркнул, что артисты, как и прочие граждане, платят налоги и государство должно возвращать им деньги, если они оказываются в сложной ситуации и нуждаются в поддержке. После этого ряд российских артистов раскритиковал слова продюсера.
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Шоу-бизнес , Иосиф Пригожин , РИА Новости
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