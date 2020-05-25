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Лазарев боится навредить своим детям 

Павел Тиунов и ещё 4 41 минуту назад
Лазарев боится навредить своим детям
Фото: РИА Новости
Певец Сергей Лазарев в эфире программы «Однажды…» на НТВ рассказал, почему предпочитает не показывать общественности своих детей. Артист признался, что старается защитить их от собственных недоброжелателей.
Лазарев воспитывает сына Никиту и дочь Аню. Сам себя певец называет «скрытным» и «подозрительным» человеком, поэтому старается уберечь своих детей от излишнего внимания. Бывший солист группы Smash полагает, что его популярность может им навредить.
«Дети — это моя жизнь. И я понимаю, что они будут когда-то мишенью для тех, кто хочет уколоть меня», — отметил артист.
Он согласился, что рано или поздно его дочь и сын «встретятся с действительностью», но в то же время Лазарев подчеркнул, что будет защищать их как может. По его словам, иногда «жизнь бьёт очень больно», поэтому лучше всего спрогнозировать
плохой сценарий развития событий и быть готовым к неожиданностям.
Ранее, как сообщал "Рамблер", журналисты предположили, что матерью детей Лазарева может являться его подруга бизнесвумен Анна Белоусова. В СМИ также звучат предположения, что пара уже на протяжении 5 лет состоит в серьезных отношениях, но не афиширует их.
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Шоу-бизнес , Сергей Лазарев , НТВ
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