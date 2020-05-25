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Глушко поссорился с журналистами из-за новостей о страдающих артистах 

Мария Иванова и ещё 9 2 часа назад
Тарзан ответил журналистам
Фото: Instagram
Актер, стриптизер Сергей Глушко (Тарзан) назвал фейковой цитату о пенсионерах и артистах, которую ему приписали СМИ. Об этом он заявил в своем Instagram.
Как сообщал «Рамблер», ранее издание «Телепрограмма» привело цитату, якобы принадлежащую Глушко, в которой говорится, что старики во время пандемии получают пенсию, а артисты «ни копейки не имеют».
«Друзья мои, я призывают вас придержать лошадей вашей справедливой ярости и быть аккуратнее в суждениях о людях, основываясь на информации, которую вы черпаете в СМИ», — обратился артист к интернет-пользователям.
По его словам, журналисты исказили суть сказанного им.
« [Написали — прим.ред.] что я сетую на то — в голове не укладывается — что старикам платят деньги, а артистам нет. <…> Это фейк. <…> Будучи офицером запаса, имея деда воевавшего, отца офицера запаса, я априори не мог сказать то, что мне приписывают», — заявил артист.
Глушко рассказал, что его слова исказила девушка, представившаяся журналисткой, и обратился к ней отдельно.
«Барышня, я очень люблю людей, женщин — особенно, но то, что вы сделали, бог вам, конечно, судья. Я вам желаю всяческого здоровья, но я вас умоляю, будьте аккуратны, потому что карму еще никто не отменял. И если вас за эти два дня молния еще где-то не раскорячила <…. >, то очень хорошо», — отметил артист.
Глушко заверил, что всегда пытается помогать нуждающимся — фондам, детям и просто людям, которые ему пишут, а также врачам.
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Шоу-бизнес , Сергей Глушко
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