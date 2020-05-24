Джиган развлекает дочек жестокими видеоиграми 

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Пока Оксана Самойлова занята другими делами, ее нерадивый супруг возится с детьми.

Он усадил Лею и Ариелу за компьютерную игру. Но никаких котят, щенков и принцесс!

Рэпер Джиган развлекает своих дочек битвами в игре Mortal Kombat 11.

Ролик, где он подбадривает девочек, чьи анимированные герои рубятся в капусту на экране, он выложил в сторис.

Внимательные подписчики заметили, что эта игра не подходит для детей, поскольку там фигурируют жестокие сцены насилия и смерти.

Более того, этот момент специально отмечен на коробке с диском, — отмечает Тeleprogramma.pro.

То есть, не знать о запрете папа Джиган не может.

Как ранее писал «Рамблер», Оксана Самойлова потребует у Джигана половину дохода при разводе.

По словам инсайдера, адвокат Оксаны будет добиваться, чтобы алименты на содержание четверых детей составили максимальные 50%.