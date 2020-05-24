Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Джиган развлекает дочек жестокими видеоиграми 

Ирина Лебедева 36 минут назад
Джиган развлекает дочек жестокими видеоиграми
Фото: Instagram
Пока Оксана Самойлова занята другими делами, ее нерадивый супруг возится с детьми.
Он усадил Лею и Ариелу за компьютерную игру. Но никаких котят, щенков и принцесс!
Рэпер Джиган развлекает своих дочек битвами в игре Mortal Kombat 11.
Ролик, где он подбадривает девочек, чьи анимированные герои рубятся в капусту на экране, он выложил в сторис.
Внимательные подписчики заметили, что эта игра не подходит для детей, поскольку там фигурируют жестокие сцены насилия и смерти.
Более того, этот момент специально отмечен на коробке с диском, — отмечает Тeleprogramma.pro.
То есть, не знать о запрете папа Джиган не может.
Как ранее писал «Рамблер», Оксана Самойлова потребует у Джигана половину дохода при разводе.
По словам инсайдера, адвокат Оксаны будет добиваться, чтобы алименты на содержание четверых детей составили максимальные 50%.
Видео дня. Над Сочи пролетело привидение
Шоу-бизнес , Оксана Самойлова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рассекречены подробности ареста Генриха Гиммлера
Рассекречены подробности ареста Генриха Гиммлера
«Это троянский конь, которого Путин „дарит“ Украине»
«Это троянский конь, которого Путин „дарит“ Украине»
Появились данные о поражении 70 процентов легких Кадырова
Появились данные о поражении 70 процентов легких Кадырова
«Панцирь» отомстил за «геноцид» ЗРПК
«Панцирь» отомстил за «геноцид» ЗРПК
«Я теперь злой»: Мясников назвал Навального «козлом»
«Я теперь злой»: Мясников назвал Навального «козлом»
Видео
Россияне сдвинули мешавший проехать пожарным автомобиль и попали на видео
02:05
Россияне сдвинули мешавший проехать пожарным автомобиль и попали на видео
Злоумышленники в Химках взорвали банкомат и попали на видео
00:24
Злоумышленники в Химках взорвали банкомат и попали на видео
Ту-142МЗ совершили полёт над Тихим океаном и попали на видео
00:32
Ту-142МЗ совершили полёт над Тихим океаном и попали на видео
Массовая вечеринка нарушителей самоизоляции попала на видео
00:36
Массовая вечеринка нарушителей самоизоляции попала на видео
Опубликовано видео испытания лазерного оружия против беспилотников
00:14
Опубликовано видео испытания лазерного оружия против беспилотников
Опубликовано видео с места захвата заложников в московском банке
00:52
Опубликовано видео с места захвата заложников в московском банке
«Я худшее, что случалось с Россией»
00:49
«Я худшее, что случалось с Россией»
Политика
Опубликовано видео c места пожара в российской деревянной церкви
00:24
Опубликовано видео c места пожара в российской деревянной церкви
В Гидрометцентре сообщили о погодных аномалиях
01:15
В Гидрометцентре сообщили о погодных аномалиях
Погода Общество
Протестующие пришли к дому Зеленского
02:39
Протестующие пришли к дому Зеленского
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение