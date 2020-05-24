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«Мы не сетуем, что нам тяжело»: Пригожин ответил Шнурову 

Ирина Лебедева 2 часа назад
«Речь не обо мне и Валерии»: Пригожин ответил Шнурову
Фото: РИА Новости
Иосиф Пригожин заявил, что представители шоу-бизнеса находятся в «чудовищном положении» из-за отсутствия возможности выступать перед публикой.
Сергей Шнуров увидел в словах продюсера некое несоответствие реальному положению дел и написал едкое стихотворение, в котором предложил прислать сосисок голодающим Пригожину и Валерии.
Продюсер не оставил этот выпад без внимания, тем более, что Шнурова массово поддержали пользователи социальных сетей.
Пригожин в инстаграме выложил видеоролик, где оправдался за свои слова — он не имел в виду ни свою семью, ни самых известных селебрити.
Он вступился за обычных артистов и музыкантов, которые из-за закрытия театров, ресторанов, запрета на массовые мероприятия остались баз заработков.
«Прежде, чем писать какие-то стишки, нужно было поинтересоваться, о чем шла речь», — сказал продюсер.
Что же касается его собственной семьи, то у него с Валерией все в порядке. Они и налоги все заплатили, кстати.
«Мы перед государством чисты, и мы не жалуемся, мы не сетуем, что нам тяжело».
Как ранее писал «Рамблер», Иосиф Пригожин недавно заявил о бедственном положении сферы шоу-бизнеса из-за того, что массовые мероприятия отменены и у артистов нет заработка.
Он сказал, что не востребованы даже звезды из первой десятки, и приходится «проедать» то, что было накоплено ранее.
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Шоу-бизнес , Сергей Шнуров , Иосиф Пригожин
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