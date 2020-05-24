«Сосисок выслать?»: Валерия вступилась за Пригожина

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Певица Валерия в комментариях к одной из публикаций в инстаграме ответила на критику слов ее мужа Иосифа Пригожина о "чудовищном" положении артистов.

Ранее Пригожин заявил, что даже самые популярные звезды сейчас практически бедствуют, так как лишились возможности зарабатывать. Высказывания продюсера привлекли внимание музыканта Сергея Шнурова , который написал шутливое стихотворение, в котором, в частности, с иронией призвал помочь Пригожину "кто чем может на еду" и пообещал прислать ему сосиски.

Один из подписчиков Валерии вторил Шнурову и язвительно спросил ее адрес, чтобы прислать ей еду.

"Там Шнур говорил вы бедствуете! Куда сосисок выслать? Адресок черкните!" — написал @slavikonlayn.

Певица возразила, что у селебрити есть средства к существованию, однако неизвестным артистам приходится тяжко.