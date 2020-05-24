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Валерия ответила на критику Пригожина за его слова о положении артистов 

РИА Новости и ещё 1 50 минут назад
«Сосисок выслать?»: Валерия вступилась за Пригожина
Фото: РИА Новости
Певица Валерия в комментариях к одной из публикаций в инстаграме ответила на критику слов ее мужа Иосифа Пригожина о "чудовищном" положении артистов.
Ранее Пригожин заявил, что даже самые популярные звезды сейчас практически бедствуют, так как лишились возможности зарабатывать. Высказывания продюсера привлекли внимание музыканта Сергея Шнурова, который написал шутливое стихотворение, в котором, в частности, с иронией призвал помочь Пригожину "кто чем может на еду" и пообещал прислать ему сосиски.
Один из подписчиков Валерии вторил Шнурову и язвительно спросил ее адрес, чтобы прислать ей еду.
"Там Шнур говорил вы бедствуете! Куда сосисок выслать? Адресок черкните!" — написал @slavikonlayn.
Певица возразила, что у селебрити есть средства к существованию, однако неизвестным артистам приходится тяжко.
"Ну Шнуру точно с его партийными гонорарами поддержка не нужна, а музыкантам, художникам, актерам по всей огромной стране (селебрити сами продержатся) очень бы не помешала. Не все артисты — звезды, и они действительно голодают", — ответила Валерия.
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Комментарии 19
Шоу-бизнес , Сергей Шнуров , Иосиф Пригожин , Валерия
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