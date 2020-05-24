Алена Бабенко заразилась коронавирусом

Как пояснила актриса в своем Instagram, она пропала из публичного пространства, почувствовав недомогание — впоследствии выяснилось, что у нее COVID-19. В связи с этим Бабенко прервала участие в телевизионном проекте «Танцы со звездами».

Бабенко проходит лечение в больнице и уже чувствует себя лучше. Звезда поблагодарила всех за поддержку и призвала не терять позитивный настрой.