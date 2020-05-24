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Актриса Алена Бабенко заразилась коронавирусом 

Вечерняя Москва и ещё 1 1 час назад
Алена Бабенко заразилась коронавирусом
Фото: Кадр из фильма «Водитель для Веры»
Заслуженная артистка России Алена Бабенко рассказала, что у нее выявили коронавирусную инфекцию.
Как пояснила актриса в своем Instagram, она пропала из публичного пространства, почувствовав недомогание — впоследствии выяснилось, что у нее COVID-19. В связи с этим Бабенко прервала участие в телевизионном проекте «Танцы со звездами».
Бабенко проходит лечение в больнице и уже чувствует себя лучше. Звезда поблагодарила всех за поддержку и призвала не терять позитивный настрой.
Ранее коронавирусную инфекцию диагностировали актрисе Татьяне Васильевой.
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Шоу-бизнес , Алена Бабенко , Татьяна Васильева
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