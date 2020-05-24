Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Киркоров шокировал публику, «напрудив» в штаны 

News.ru и ещё 1 40 минут назад
Киркоров «напрудил» в штаны
Фото: globallookpress.com
Филипп Киркоров снял жёсткое и местами непристойное видео, высмеяв современные челленджи, в которых молодые люди идут на всякие непотребства ради денег. Сначала певец высмеял себя за разного рода рекламу от средств от запора до собачьего корма, а после подвёл историю к челленджам.
По сюжету Киркорову предлагают существенные деньги, чтобы он на камеру обмочился в штаны, пишет «МК».
Когда этот мир свернул не туда? Я впахиваю, как Папа Карло, привлекаю лучших хореографов, лучших режиссёров, чтобы собрать миллионы просмотров, а можно было просто … в штаны? — насмехается Киркоров.
А после певец спокойно демонстрирует, как «прудит» в штаны, потому уже взял предоплату. В ролике много смешных, а также нарушающих все правила приличия фраз.
Видео откровенно шокировало публику. Одни поддержали короля российской поп-музыки, согласившись, что можно годами впахивать, а тут, оказывается, надо всего лишь намочить штаны. Другие пришли в ужас, заявили о том, что «не готовы к такому трэшу» и даже призвали Пугачёву наставить Филиппа на «путь истинный».
Ранее NEWS.ru сообщал, что поклонник брендовых вещей Филипп Киркоров выделил под гардероб дочери Аллы-Виктории отдельную комнату. Девочка уже появлялась на публике в шёлковой пижаме Dolce & Gabbana стоимостью 50 000 рублей. Сын певца Мартин носит любимый бренд своего отца Philipp Plein, вещи этой марки стоят от 30 000 рублей.
Видео дня. Когда откроются музеи, кафе и театры
News.ru: последние новости
«Вероятность выжить 5 %»: Бабкина рассказала о страшном вердикте врачей «Вероятность выжить 5 %»: Бабкина рассказала о страшном вердикте врачей Джигурда решил засудить Собянина из-за «фейкового коронавируса» Джигурда решил засудить Собянина из-за «фейкового коронавируса» Пригожин вслед за Тарзаном пожаловался на нехватку денег на карантине Пригожин вслед за Тарзаном пожаловался на нехватку денег на карантине
Комментарии 2
Шоу-бизнес , Филипп Киркоров
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Врачи дали прогноз по состоянию Кадырова
Врачи дали прогноз по состоянию Кадырова 68
Заложник «заболтал» захватчика банка в Москве
Заложник «заболтал» захватчика банка в Москве
Мясников назвал реальные цифры по коронавирусу в России
Мясников назвал реальные цифры по коронавирусу в России 114
«Нашли в туалете»: нардепа Украины обнаружили мертвым
«Нашли в туалете»: нардепа Украины обнаружили мертвым 98
«Вызывает хохот»: в Москве посмеялись над Помпео
«Вызывает хохот»: в Москве посмеялись над Помпео 130
Видео
Опубликовано видео с места захвата заложников в московском банке
00:52
Опубликовано видео с места захвата заложников в московском банке
Опубликовано видео c места пожара в российской деревянной церкви
00:24
Опубликовано видео c места пожара в российской деревянной церкви
Крошечная лягушка победила леопарда и попала на видео
00:18
Крошечная лягушка победила леопарда и попала на видео
Акулы поохотилась возле рыболова и попала на видео
00:18
Акулы поохотилась возле рыболова и попала на видео
Опубликовано видео с места пожара в российской больнице
00:41
Опубликовано видео с места пожара в российской больнице
В Подмосковье отменяют электронные пропуска
03:18
В Подмосковье отменяют электронные пропуска
Общество
«Крокодил Гитлера» умер в Москве
00:31
«Крокодил Гитлера» умер в Москве
Новости Москвы
Установлена личность захватчика банка в Москве
00:15
Установлена личность захватчика банка в Москве
Происшествия Криминал
«Для меня это полный шок»: Бузова о захвате заложников
01:00
«Для меня это полный шок»: Бузова о захвате заложников
Шоу-бизнес
«Панцирь» отомстил за «геноцид» ЗРПК
02:52
«Панцирь» отомстил за «геноцид» ЗРПК
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение