«После 74 лет тянет к марамойкам»: Степаненко о мужчинах 

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Цискаридзе сказал, что меркантильными и недалекими девушками мужчины могут интересоваться в молодые годы. Но потом обычно наступает прозрение, и эти отношения заканчиваются, — сообщают News.ru.

Но Елена Степаненко с артистом не согласилась.

«А уж после 74 лет как мужчин тянет к марамойкам!» — заявила она.

Это был прямой намек на молодую супругу Евгения Петросяна , ради которой юморист расторг брак, длившийся 33 года.

Как ранее писал «Рамблер», пятая по счету супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова назвала свою предшественницу Елену Степаненко «диковинной» четвертой женой юмориста.

Так молодая спутница артиста на своей странице в Instagram отреагировала на обвинения в разрушении его семьи.