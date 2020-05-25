Муж Гагариной написал стихи о крысах после развода 

«Стая крыс идет на запах,

Близость жертвы их пьянит,

Ничего, что кровь на лапах,

Слабый должен быть убит.

Как за дудочкой волшебной,

Норовят под кожу влезть,

Примирись со смертью верной,

Ты — один, а их — не счесть.

И в кровавом танце этом —

Крики, смех да вой зверей,

И нет на свете той силы,

Чтоб сделать из крыс людей», — написал он.

В ответ на вопрос бизнесвумен Евгении Линович в комментариях о том, его ли это стихи, Исхаков ответил вопросом: «А чьи ж?». На вопрос пользовательницы социальной сети Наталии Поповой о том, адресовано ли стихотворение «нашей доблестной прессе», он не ответил.

Неделю назад издание «Супер» сообщило, что Гагарина и Исхаков решили расстаться, не живут вместе на протяжении уже нескольких месяцев, но пока не начали бракоразводный процесс. Певица и фотограф, как сообщал «Рамблер», поженились в 2014 году. В 2017-м у них родилась дочь Мия.