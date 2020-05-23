«COVID реален и он убивает»: похоронили Максима Моргунова 

Коронавирус забрал жизнь единственного сына легендарного диктора Светланы Моргуновой

Коллеги вспоминают программу Максима «Военное дело», его серию интервью с ветеранами Великой Отечественной войны, — рассказывает «Комсомольская правда».

«29 мая ему бы исполнилось 53 года. COVID реален и он убивает, убивает внезапно. Это невосполнимая утрата», — цитирует «КП» слова телеоператора Юрия Линкевича.

Но тяжелее всего, конечно, приходится близким умершего. Звезда телевидения Светлана Михайловна только что отметила 80-летний юбилей. Мать и сын были очень близки, Максим был очень внимательным и заботливым сыном.

Максим в этот период был на самоизоляции, работал дома. В офис, в пресс-службу музея-заповедника «Коломенское» приехал только один раз. И уже потом узнал, что один из коллег заболел коронавирусом…

Вопреки распространившимся слухам, Моргунов не занимался самолечением. Он сделал все необходимые обследования, но врачи рекомендовали ему лечиться дома.

Десять дней он боролся с болезнью, но вирус оказался сильнее.

Светлана Моргунова сейчас вне себя от горя, она сказала близким, что более не видит в жизни смысла.

Как сообщал «Рамблер», Светлана Моргунова — теле— и радиоведущая, Народная артистка России, кавалер ордена Дружбы.

Она была диктором Центрального телевидения СССР, вела программу «Время» и многие выпуски «Голубого огонька».