Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«COVID реален и он убивает»: похоронили Максима Моргунова 

Ирина Лебедева 16 минут назад
«COVID реален и он убивает»: похоронили Максима Моргунова
Фото: Instagram
Коронавирус забрал жизнь единственного сына легендарного диктора Светланы Моргуновой.
Коллеги вспоминают программу Максима «Военное дело», его серию интервью с ветеранами Великой Отечественной войны, — рассказывает «Комсомольская правда».
«29 мая ему бы исполнилось 53 года. COVID реален и он убивает, убивает внезапно. Это невосполнимая утрата», — цитирует «КП» слова телеоператора Юрия Линкевича.
Но тяжелее всего, конечно, приходится близким умершего. Звезда телевидения Светлана Михайловна только что отметила 80-летний юбилей. Мать и сын были очень близки, Максим был очень внимательным и заботливым сыном.
Максим в этот период был на самоизоляции, работал дома. В офис, в пресс-службу музея-заповедника «Коломенское» приехал только один раз. И уже потом узнал, что один из коллег заболел коронавирусом…
Вопреки распространившимся слухам, Моргунов не занимался самолечением. Он сделал все необходимые обследования, но врачи рекомендовали ему лечиться дома.
Десять дней он боролся с болезнью, но вирус оказался сильнее.
Светлана Моргунова сейчас вне себя от горя, она сказала близким, что более не видит в жизни смысла.
Как сообщал «Рамблер», Светлана Моргунова — теле— и радиоведущая, Народная артистка России, кавалер ордена Дружбы.
Она была диктором Центрального телевидения СССР, вела программу «Время» и многие выпуски «Голубого огонька».
Видео дня. Когда откроются музеи, кафе и театры
Комментарии
Шоу-бизнес , Юрий Линкевич , Светлана Моргунова , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно о тяжелом состоянии Кадырова
Стало известно о тяжелом состоянии Кадырова
«Медсестра в бикини» стала звездой
«Медсестра в бикини» стала звездой
«Настоящий геноцид»: Истребление российских «Панцирь-С1»
«Настоящий геноцид»: Истребление российских «Панцирь-С1»
Появились данные о поражении 70 процентов легких Кадырова
Появились данные о поражении 70 процентов легких Кадырова
Появились новые фото «медсестры в купальнике»
Появились новые фото «медсестры в купальнике»
Видео
Опубликовано видео с места захвата заложников в московском банке
00:52
Опубликовано видео с места захвата заложников в московском банке
Опубликовано видео c места пожара в российской деревянной церкви
00:24
Опубликовано видео c места пожара в российской деревянной церкви
Крошечная лягушка победила леопарда и попала на видео
00:18
Крошечная лягушка победила леопарда и попала на видео
Акулы поохотилась возле рыболова и попала на видео
00:18
Акулы поохотилась возле рыболова и попала на видео
Опубликовано видео с места пожара в российской больнице
00:41
Опубликовано видео с места пожара в российской больнице
В Подмосковье отменяют электронные пропуска
03:18
В Подмосковье отменяют электронные пропуска
Общество
«Крокодил Гитлера» умер в Москве
00:31
«Крокодил Гитлера» умер в Москве
Новости Москвы
Установлена личность захватчика банка в Москве
00:15
Установлена личность захватчика банка в Москве
Происшествия Криминал
«Для меня это полный шок»: Бузова о захвате заложников
01:00
«Для меня это полный шок»: Бузова о захвате заложников
Шоу-бизнес
«Панцирь» отомстил за «геноцид» ЗРПК
02:52
«Панцирь» отомстил за «геноцид» ЗРПК
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение