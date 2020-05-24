Баттл Шнуров-Пригожин взрывает интернет

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«Ну Иосиф, ну отрезал», — Сергей Шнуров не привык оставлять последнее слов не за собой.

Перепалка Шнуров-Пригожин продолжается.

Напомним, лидер «Ленинграда» спикировал на заявление Пригожина о «чудовищном положении» артистов в период пандемии.

Шнуров написал ядовитые вирши о «сиротинушках» Пригожине и Валерии и предложил подкормить голодающих сосисками из «Пятерочки».

Пригожин не стерпел, ответил, что имел в виду не себя лично, а тех артистов, кто не имеет известности и потерял работу в этот кризис.

А Шнурову посоветовал не выдергивать фразы из контекста.

Сергей Шнуров не мог остановиться. В Инстаграме он выложил еше один стишок, где сообщил, как ему смешны оправдания продюсера.

Ну Иосиф, ну отрезал

Ты заступник за весь мир…

Фолловеры наслаждаются ситуацией.

Вся сеть кипит от бурных обсуждений достатка Пригожина и талантов его супруги.

Впрочем, все пока еще происходит более-менее в рамках относительной вежливости.

И даже Шнурову пеняют за матерок, впрочем, поддержка автору опусов идет колоссальная.

«Дядя Сережа жжет не переставая!», «Просто шедевральный троллинг!»

Не забыт и Пригожин.