Серябкина призналась, почему ушла от Фадеева

Когда компания Максима Фадеева стала один за другим по разным причинам терять артистов, все считали, что уж Ольга Серябкина — MOLLY — точно останется в лейбле.

Ее называли любимицей продюсера, — пишет СтарХит.

Тем не менее певица неожиданно заявила, что тоже уходит и пускается в самостоятельное плавание под собственным именем.

От псевдонима она решила отказаться.

И только сейчас исполнительница призналась, что уйти из лейбла ей предложил сам Фадеев. В шоу «Вечерний Ургант» Ольга сообщила:

«Врать не буду, это был Максим. Но я быстро нашла другую студию, жизнь продолжается. И теперь я Ольга Серябкина».

В отличие от ситуаций с Наргиз и Олегом Майами Серябкина рассталась с Фадеевым по-дружески. Продюсер оставил ей права на все песни.

К сожалению, раскрутке сольной карьеры девушки помешала пандемия коронавируса.

Сейчас Ольга, как и многие другие артисты, старается выступать с концертами онлайн, чтобы не потерять публику окончательно.

Как ранее писал «Рамблер», Певица Ольга Серябкина, находясь на самоизоляции, испытывает недостаток общения.

По её мнению, все эти мессенджеры и соцсети никогда не заменят живое общение.