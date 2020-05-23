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«Врать не буду»: Серябкина призналась, почему ушла от Фадеева 

Ирина Лебедева 47 минут назад
Серябкина призналась, почему ушла от Фадеева
Фото: Instagram
Когда компания Максима Фадеева стала один за другим по разным причинам терять артистов, все считали, что уж Ольга Серябкина — MOLLY — точно останется в лейбле.
Ее называли любимицей продюсера, — пишет СтарХит.
Тем не менее певица неожиданно заявила, что тоже уходит и пускается в самостоятельное плавание под собственным именем.
От псевдонима она решила отказаться.
И только сейчас исполнительница призналась, что уйти из лейбла ей предложил сам Фадеев. В шоу «Вечерний Ургант» Ольга сообщила:
«Врать не буду, это был Максим. Но я быстро нашла другую студию, жизнь продолжается. И теперь я Ольга Серябкина».
В отличие от ситуаций с Наргиз и Олегом Майами Серябкина рассталась с Фадеевым по-дружески. Продюсер оставил ей права на все песни.
К сожалению, раскрутке сольной карьеры девушки помешала пандемия коронавируса.
Сейчас Ольга, как и многие другие артисты, старается выступать с концертами онлайн, чтобы не потерять публику окончательно.
Как ранее писал «Рамблер», Певица Ольга Серябкина, находясь на самоизоляции, испытывает недостаток общения.
По её мнению, все эти мессенджеры и соцсети никогда не заменят живое общение.
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Шоу-бизнес , Другое , Максим Фадеев , Ольга Серябкина , StarHit
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