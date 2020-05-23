Гарику Сукачёву задолжали 6 миллионов

Гарик Сукачёв судится с продюсерской компанией "Новая сцена", — рассказывает Телеграм-канал Mash.

Продюсеры уже два года не выплачивают музыканту более 6 млн рублей гонорара за выступления в ноябре 2018-го. 11 числа Сукачев выступал на корпоративе, 18-го с группой давал концерт в Мурманске. Денег не увидел.

Как отмечает ТГ-канал, от «Новой сцены» пострадал не только он — к примеру, Виктор Королев , исполнитель шансона, не получил от них 780 тыс. рублей.

Гарик Сукачев вместе со своим коллективом обратился в Арбитражный суд, и уже было выиграл дело на 6 млн 160 тыс.рублей взыскания с «Новой сцены».

Однако его оппоненты подали жалобу. Судебное разбирательство продолжается.