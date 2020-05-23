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Гарик Сукачев судится с продюсерами за 6 млн гонорара 

Ирина Лебедева и ещё 1 42 минуты назад
Гарику Сукачёву задолжали 6 миллионов
Фото: ТАСС
Гарик Сукачёв судится с продюсерской компанией "Новая сцена", — рассказывает Телеграм-канал Mash.
Продюсеры уже два года не выплачивают музыканту более 6 млн рублей гонорара за выступления в ноябре 2018-го. 11 числа Сукачев выступал на корпоративе, 18-го с группой давал концерт в Мурманске. Денег не увидел.
Как отмечает ТГ-канал, от «Новой сцены» пострадал не только он — к примеру, Виктор Королев, исполнитель шансона, не получил от них 780 тыс. рублей.
Гарик Сукачев вместе со своим коллективом обратился в Арбитражный суд, и уже было выиграл дело на 6 млн 160 тыс.рублей взыскания с «Новой сцены».
Однако его оппоненты подали жалобу. Судебное разбирательство продолжается.
Как ранее писал «Рамблер», музыкант Гарик Сукачев на фоне эпидемии коронавируса перепел свой хит про бабушку, которая курит трубку, и призвал поклонников чаще мыть руки.
Видео дня. Когда откроются музеи, кафе и театры
Шоу-бизнес , Другое , Гарик Сукачев , Виктор Королев
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