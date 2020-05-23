Гарику Сукачёву задолжали 6 миллионов

Российский музыкант Гарик Сукачёв судится со своими должниками. На сей раз камнем преткновения стал гонорар в 6 миллионов рублей., которые музыкант не получил за выступление на корпоративе.

Сукачев оказался не единственным артистом, которого обманула продюсерская компания «Новая сцена». Еще в 2018 году он выступал на корпоративе, давал концерт в Мурманске, но денег так и не получил. Как и когда-то исполнитель шансона Виктор Королев , которому продюсеры тоже не заплатили, правда гораздо меньшую сумму — всего 780 тысяч, пигшет канал "Mash".

Певец вместе с группой он обратился в Арбитражный суд Москвы и потребовал свои обещанные 6 миллионов 160 тысяч рублей, но не все так просто. Сукачёв уже победил в первой инстанции, но "Новая сцена" подала жалобу.