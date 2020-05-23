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Тарзану предложили работу в такси после жалоб на нехватку денег 

News.ru 4 часа назад
Тарзан пожаловался на нехватку денег и получил работу
Фото: РИА Новости
Тарзан на время пандемии мог бы работать таксистом. Такую подработку ему предложил представитель компании «Ситимобил» Георгий Лобушкин, написав об этом в Facebook.
Работники компании отнеслись к артисту с большим сочувствием. Лобушкин назвал его выступление «печальным».
Сегодня мы оперативно обсудили с нашими партнёрами эту ситуацию и решили помочь в ускоренном режиме подключить Сергея Глушко и Наташу Королеву к Ситимобил, — написал представитель компании, добавив, что артистам помогут быстро пройти все необходимые процедуры, чтобы они могли приступить к работе «как можно скорее».
Лобушкин прекрасно отозвался о своей компании, сказав, что она не только позволяет быстро передвигаться по городу врачам и пассажирам, но и создаёт рабочие места для техЮ кто в этом нуждается.
Ранее NEWS.ru сообщал, что муж Наташи Королёвой Тарзан призвал власти помогать артистам, которые не имею ни копейки, а не старикам, которым и так «платят пенсию». Танцор Сергей Глушко пожаловался, что у них с женой нет денег из-за самоизоляции.
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Шоу-бизнес , Георгий Лобушкин , Наташа Королева , Сергей Глушко
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