Пожаловавшегося на безденежье Тарзана позвали в такси

Супруг Наташи Королевой недавно во всеуслышание пожаловался на нехватку денег из-за ситуации с пандемией.

Тарзан призвал правительство помогать артистам, которые лишились возможности зарабатывать на жизнь, а не старикам, у которых и так есть пенсии.

«В отличие от бабушек и дедушек, которые сидят дома, и как получали пенсию, так и получают, мы, артисты, ни копейки не имеем», — приводят его слова News.ru.

«Мы, как компания, которая сейчас все силы бросила на борьбу с коронавирусом и его последствиями, с большим сочувствием отнеслись к артисту в непростой ситуации. Сегодня мы оперативно обсудили с нашими партнёрами эту ситуацию и решили помочь в ускоренном режиме подключить Сергея Глушко и Наташу Королёву к Ситимобил. Мы также поможем со скорейшим прохождением всех процедур, чтобы они, как можно скорее могли приступить к работе в такси», — написал он на своей страничке в фейсбуке.

Предложение Лобушкина развеселило пользователей ФБ.

Началась бурная дискуссия на тему, как Тарзан будет справляться с работой по перевозке пассажиров.

Артисту, в частности, посоветовали не упустить шанс и держаться за эту работу, чтобы в будущем получить-таки достойную, вызывающую зависть пенсию, как у нынешних стариков.

Правда, продать зарубежную недвижимость тоже посоветовали.

«А если денег не хватает заплатить налог на недвижимость в Майами, то пусть продаст», «Бедняжки наши. Вам добрые люди работу нашли…арбайтен, потом в старости будете иметь достойную пенсию, как у наших стариков».

Как ранее писал «Рамблер», во время пандемии артисты последними получат возможность вернуться к работе, при том, что их огромные состояния не более чем миф.

Об этом заявил актер, певец и бодибилдер Сергей Глушко, более известный под псевдонимом Тарзан.