Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пожаловавшегося на безденежье Тарзана позвали в таксисты 

Ирина Лебедева 42 минуты назад
Пожаловавшегося на безденежье Тарзана позвали в такси
Фото: РИА Новости
Супруг Наташи Королевой недавно во всеуслышание пожаловался на нехватку денег из-за ситуации с пандемией.
Тарзан призвал правительство помогать артистам, которые лишились возможности зарабатывать на жизнь, а не старикам, у которых и так есть пенсии.
«В отличие от бабушек и дедушек, которые сидят дома, и как получали пенсию, так и получают, мы, артисты, ни копейки не имеем», — приводят его слова News.ru.
На заявление Сергея Глушко отреагировал представитель компании «Ситимобил» Георгий Лобушкин.
«Мы, как компания, которая сейчас все силы бросила на борьбу с коронавирусом и его последствиями, с большим сочувствием отнеслись к артисту в непростой ситуации. Сегодня мы оперативно обсудили с нашими партнёрами эту ситуацию и решили помочь в ускоренном режиме подключить Сергея Глушко и Наташу Королёву к Ситимобил. Мы также поможем со скорейшим прохождением всех процедур, чтобы они, как можно скорее могли приступить к работе в такси», — написал он на своей страничке в фейсбуке.
Предложение Лобушкина развеселило пользователей ФБ.
Началась бурная дискуссия на тему, как Тарзан будет справляться с работой по перевозке пассажиров.
Артисту, в частности, посоветовали не упустить шанс и держаться за эту работу, чтобы в будущем получить-таки достойную, вызывающую зависть пенсию, как у нынешних стариков.
Правда, продать зарубежную недвижимость тоже посоветовали.
«А если денег не хватает заплатить налог на недвижимость в Майами, то пусть продаст», «Бедняжки наши. Вам добрые люди работу нашли…арбайтен, потом в старости будете иметь достойную пенсию, как у наших стариков».
Как ранее писал «Рамблер», во время пандемии артисты последними получат возможность вернуться к работе, при том, что их огромные состояния не более чем миф.
Об этом заявил актер, певец и бодибилдер Сергей Глушко, более известный под псевдонимом Тарзан.
Видео дня. Когда откроются музеи, кафе и театры
Комментарии 42
Шоу-бизнес , Георгий Лобушкин , Наташа Королева , Сергей Глушко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Он вообще сумасшедший, больной»: Светличная о Шаляпине
«Он вообще сумасшедший, больной»: Светличная о Шаляпине
Михалков: «Паш, ты *** что ли? Ты с ума сошел?»
Михалков: «Паш, ты *** что ли? Ты с ума сошел?»
Бойцы Нацгвардии Украины поплатились за войну в Донбассе
Бойцы Нацгвардии Украины поплатились за войну в Донбассе
Харламов продолжил издеваться над Гузеевой
Харламов продолжил издеваться над Гузеевой
«Забрал обед у двери»: как умирал сын Моргуновой
«Забрал обед у двери»: как умирал сын Моргуновой
Видео
Опубликовано видео c места пожара в российской деревянной церкви
00:24
Опубликовано видео c места пожара в российской деревянной церкви
Крошечная лягушка победила леопарда и попала на видео
00:18
Крошечная лягушка победила леопарда и попала на видео
Акулы поохотилась возле рыболова и попала на видео
00:18
Акулы поохотилась возле рыболова и попала на видео
Опубликовано видео с места пожара в российской больнице
00:41
Опубликовано видео с места пожара в российской больнице
В Подмосковье отменяют электронные пропуска
03:18
В Подмосковье отменяют электронные пропуска
Общество
Опубликовано видео с места крушения авиалайнера в Пакистане
00:22
Опубликовано видео с места крушения авиалайнера в Пакистане
Происшествия В мире
Задержание издателя журнала «Флирт» попало на видео
03:04
Задержание издателя журнала «Флирт» попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания противника самоизоляции в Чите
00:25
Опубликовано видео задержания противника самоизоляции в Чите
Происшествия
Готовьте ИВЛ: Путин назвал сроки новой волны эпидемии
00:49
Готовьте ИВЛ: Путин назвал сроки новой волны эпидемии
Политика Статьи
Опубликовано видео драки посетителя зоопарка с медведем
00:34
Опубликовано видео драки посетителя зоопарка с медведем
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение