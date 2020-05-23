«Было здорово и мне, и моей бабе»: Шнуров о самоизоляции 

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Сергей Шнуров в инстаграме разместил стихотворение, посвященное его жизни в самоизоляции.

Как сообщает лидер группировки «Ленинград», к карантинному режиму вполне можно привыкнуть и даже получать от сидения дома удовольствие. Ну и бока отращивать, как без этого.

Зато можно забросить все дела и вести праздный образ жизни. Но как потом трудно будет вернуться в привычный рабочий ритм!

Музыкант признается, что не очень-то он к такому уже готов.

Не готов к рабочему сезону.

Жизнь и так вполне налажена.

Я сижу на даче Робинзоном.

И как Пятница моя жена.

Быт состряпали со временем нехрупкий.

Обжились. А думал, западня.

Складки живота мне как зарубки,

В память о счастливых этих днях.

Как отметины на старом баобабе,

Мне напомнят, и я запою:

Было здорово и мне и моей бабе,

И сидели мы на даче, как в раю.

Как с ообщал «Рамблер», лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров показал, как в связи с ограничениями из-за коронавируса ходит в супермаркет за покупками.