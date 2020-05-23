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«Было здорово и мне, и моей бабе»: Шнуров о самоизоляции 

Ирина Лебедева и ещё 3 43 минуты назад
«Было здорово и мне, и моей бабе»: Шнуров о самоизоляции
Фото: РИА Новости
Сергей Шнуров в инстаграме разместил стихотворение, посвященное его жизни в самоизоляции.
Как сообщает лидер группировки «Ленинград», к карантинному режиму вполне можно привыкнуть и даже получать от сидения дома удовольствие. Ну и бока отращивать, как без этого.
Зато можно забросить все дела и вести праздный образ жизни. Но как потом трудно будет вернуться в привычный рабочий ритм!
Музыкант признается, что не очень-то он к такому уже готов.
Не готов к рабочему сезону.
Жизнь и так вполне налажена.
Я сижу на даче Робинзоном.
И как Пятница моя жена.
Быт состряпали со временем нехрупкий.
Обжились. А думал, западня.
Складки живота мне как зарубки,
В память о счастливых этих днях.
Как отметины на старом баобабе,
Мне напомнят, и я запою:
Было здорово и мне и моей бабе,
И сидели мы на даче, как в раю.
Как сообщал «Рамблер», лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров показал, как в связи с ограничениями из-за коронавируса ходит в супермаркет за покупками.
На фотоколлаже, размещенном в Instagram музыканта, он одет в красный плащ и маску, которую носили так называемые чумные доктора.
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Шоу-бизнес , Другое , Сергей Шнуров
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