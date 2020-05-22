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Состояние сатирика Трушкина ухудшилось 

Алиса Селезнёва 31 минуту назад
Состояние сатирика Трушкина ухудшилось
Фото: РИА Новости
Писатель-сатирик Анатолий Трушкин, у которого диагностирован коронавирус, находится в реанимации. Об этом изданию «Собеседник» рассказал его друг, известный художник Никас Сафронов.
«Анатолий Алексеевич находится в тяжелом состоянии. Я буквально вчера разговаривал с главным врачом больницы. Она надеется, что доктора справятся. Объем поражения легких у Трушкина, к сожалению, очень большой», — рассказал художник.
По его словам, сатирик дышит самостоятельно, хотя периодически прибегает к кислородной маске.
«Жена Толи Наташа тоже заболела. Сдала анализы на коронавирус. Оказалось, у нее положительный результат. Она сейчас пьет антибиотики. Температура у нее очень низкая — 35,5. Но Наташа держится», — заявил Сафронов.
«Рамблер» писал, что ранее стало известно о смерти от коронавируса сына известного диктора советского телевидения Светланы Моргуновой.
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