Появились подробности нового шоу Гузеевой 

В новой программе на Первом канале будут обсуждаться вопросы взаимоотношений в семьях, придерживающихся режима самоизоляции за городом. Шоу будет вести актриса Лариса Гузеева , сообщает Starhit

По данным журналистов, ведущая «Давай, поженимся!» посетит дачи не известных людей, а обычных россиян, коротающих самоизоляцию на своих приусадебных участках. Так в одном из выпусков Гузеева навестила семью из 13 человек: мать, отца, трех дочерей с мужьями и пятерых детей. По словам актрисы, конфликтов в таких условиях избежать удается не всегда, однако звезда призывает к терпению.

«Не стоит кривить душой, все устали друг от друга. Да — тяжело, да — нужно привыкать к новым обстоятельствам», — отметила телеведущая.

Она посоветовала членам семьи радовать себя и своих домочадцев чем-нибудь новым: можно построить детям шалаш или приготовить интересные блюда на ужин. Гузеева наглядно показала, как привычные продукты в умелых руках могут превращаться в деликатесы. Она привезла с собой тыкву и наготовила из нее «кучу блюд».

«И хотя герои сказали, что тыкву никогда в жизни не ели и не стали бы есть, все — от хозяев до детей были в восхищении, и мне было радостно», — отметила звезда.