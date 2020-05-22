Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Появились подробности нового шоу Гузеевой 

Павел Тиунов 8 минут назад
Появились подробности нового шоу Гузеевой
Фото: РИА Новости
В новой программе на Первом канале будут обсуждаться вопросы взаимоотношений в семьях, придерживающихся режима самоизоляции за городом. Шоу будет вести актриса Лариса Гузеева, сообщает Starhit.
По данным журналистов, ведущая «Давай, поженимся!» посетит дачи не известных людей, а обычных россиян, коротающих самоизоляцию на своих приусадебных участках. Так в одном из выпусков Гузеева навестила семью из 13 человек: мать, отца, трех дочерей с мужьями и пятерых детей. По словам актрисы, конфликтов в таких условиях избежать удается не всегда, однако звезда призывает к терпению.
«Не стоит кривить душой, все устали друг от друга. Да — тяжело, да — нужно привыкать к новым обстоятельствам», — отметила телеведущая.
Она посоветовала членам семьи радовать себя и своих домочадцев чем-нибудь новым: можно построить детям шалаш или приготовить интересные блюда на ужин. Гузеева наглядно показала, как привычные продукты в умелых руках могут превращаться в деликатесы. Она привезла с собой тыкву и наготовила из нее «кучу блюд».
«И хотя герои сказали, что тыкву никогда в жизни не ели и не стали бы есть, все — от хозяев до детей были в восхищении, и мне было радостно», — отметила звезда.
Известно, что еще одной ведущей проекта станет дизайнер Наташа Барбье.
Видео дня. Зачем сотрудники МЧС стригут траву маникюрными ножницами
Комментарии
Шоу-бизнес , Лариса Гузеева , Наташа Барбье , StarHit
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дважды плененный украинец сбежал из тюрьмы ДНР
Дважды плененный украинец сбежал из тюрьмы ДНР
Бойцы Нацгвардии Украины поплатились за войну в Донбассе
Бойцы Нацгвардии Украины поплатились за войну в Донбассе
ДНР заявила о подавлении огневых точек ВСУ
ДНР заявила о подавлении огневых точек ВСУ
Появились новые фото «медсестры в купальнике»
Появились новые фото «медсестры в купальнике»
Мать жертвы Соколова впервые рассказала об убийстве
Мать жертвы Соколова впервые рассказала об убийстве
Видео
В Подмосковье отменяют электронные пропуска
03:18
В Подмосковье отменяют электронные пропуска
Общество
Опубликовано видео с места крушения авиалайнера в Пакистане
00:22
Опубликовано видео с места крушения авиалайнера в Пакистане
Происшествия В мире
Задержание издателя журнала «Флирт» попало на видео
03:04
Задержание издателя журнала «Флирт» попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания противника самоизоляции в Чите
00:25
Опубликовано видео задержания противника самоизоляции в Чите
Происшествия
Опубликовано видео драки посетителя зоопарка с медведем
00:34
Опубликовано видео драки посетителя зоопарка с медведем
Происшествия
Ким Чен Ын снова оказался в центре внимания СМИ
01:03
Ким Чен Ын снова оказался в центре внимания СМИ
В мире Азия
Михалков: «Паш, ты *** что ли? Ты с ума сошел?»
00:34
Михалков: «Паш, ты *** что ли? Ты с ума сошел?»
Общество
Опубликовано видео с места взрыва 40-литрового баллона с хлором
00:36
Опубликовано видео с места взрыва 40-литрового баллона с хлором
Происшествия Новости Москвы
Появилось видео боевых стрельб подразделений ВДВ
00:46
Появилось видео боевых стрельб подразделений ВДВ
Армия
Пока вы не уснули: Лукашенко рассказал о тревожном сигнале из России
00:52
Пока вы не уснули: Лукашенко рассказал о тревожном сигнале из России
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение