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Как Сергей Жуков пережил развод и болезнь 

Артём Кульша 27 минут назад
Как Сергей Жуков пережил развод и болезнь
Фото: РИА Новости
Певец Сергей Жуков пережил тяжелый развод, распад группы «Руки вверх!» и борьбу с серьезной болезнью. Об этом сообщает «СтарХит».
Сегодня, как сообщал «Рамблер», Жукову исполнилось 44 года. Он родился в Димитровграде. Его отец был слесарем, а мать — учительницей музыки. В детстве Жуков был увлечен музыкой, хоккеем и футболом, в юности — бодибилдингом.
В 17 лет Жуков переехал в Самару и устроился на работу на радиостанции «Европа плюс». Там он познакомился с Алексеем Потехиным. Они создали группу «Дядюшка Рэй и компания», стали записывать песни и давать концерты, а потом сменили название на «Руки вверх!» и переехали в Москву.
«В конце 1990-х сложно было найти человека, в плейлисте которого не нашлось бы ни одной песни "Руки вверх!"», — пишет «СтарХит».
В 2006 году группа распалась. Жуков рассказывал, что тогда они с Потехиным просто решили, что с них хватит. После этого Жуков сосредоточился на сольной карьере, занялся продюсированием и ресторанным бизнесом.
В 2000-2005 годах певец был женат на дочери бывшего вице-президента компании «Автоваз» Михаила Добындо Елене. Она родила ему дочь Александру. С 2007 года он женат на бывшей солистке группы «Сливки» Регине Бурд. Она родила ему дочь Нику и сыновей Энджела и Мирона.
В 2018 году Жуков перенес несколько операций из-за грыжи, раны долго не заживали, он долго лечился, но все же выздоровел.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Алексей Потехин , Регина Бурд , Сергей Жуков , Михаил Добындо , Автоваз , StarHit
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