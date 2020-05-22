Как Сергей Жуков пережил развод и болезнь 

Певец Сергей Жуков пережил тяжелый развод, распад группы «Руки вверх!» и борьбу с серьезной болезнью. Об этом сообщает «СтарХит»

Сегодня, как сообщал «Рамблер», Жукову исполнилось 44 года. Он родился в Димитровграде. Его отец был слесарем, а мать — учительницей музыки. В детстве Жуков был увлечен музыкой, хоккеем и футболом, в юности — бодибилдингом.

В 17 лет Жуков переехал в Самару и устроился на работу на радиостанции «Европа плюс». Там он познакомился с Алексеем Потехиным . Они создали группу «Дядюшка Рэй и компания», стали записывать песни и давать концерты, а потом сменили название на «Руки вверх!» и переехали в Москву.

«В конце 1990-х сложно было найти человека, в плейлисте которого не нашлось бы ни одной песни "Руки вверх!"», — пишет «СтарХит».

В 2006 году группа распалась. Жуков рассказывал, что тогда они с Потехиным просто решили, что с них хватит. После этого Жуков сосредоточился на сольной карьере, занялся продюсированием и ресторанным бизнесом.

В 2018 году Жуков перенес несколько операций из-за грыжи, раны долго не заживали, он долго лечился, но все же выздоровел.