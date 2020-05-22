Светличная захотела ударить Шаляпина

Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная прокомментировала слухи о романе с певцом Прохором Шаляпиным . По её словам, отношений между ними никогда не было.

Актриса добавила, что ударила бы музыканта по лицу при встрече за сплетни. Она отметила, что сейчас живёт одна, любит страну, а не исполнителя.

Он (Прохор Шаляпин. — NEWS.ru) вообще сумасшедший, больной. Вот смотрю я телевизор. Прохор Шаляпин вдруг начинает говорить о погоде, потом о женщинах. Он рассказывает всем о романе со Светличной, но это неправда, — рассказала звезда советского кино изданию «Телепрограмма».

Друг Прохора Шаляпина Виктор Панкратьев поведал накануне неожиданную «правду» о тайном романе певца и звезды советского кино Светланы Светличной. Артисты якобы встречались 10 лет назад, когда Прохору было едва за 20. Светличной на тот момент было 70 лет, но полувековая разница не помешала закрутиться бурному роману, говорит фотограф.