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Дима Билан показал знаменитого соседа 

News.ru и ещё 2 59 минут назад
Дима Билан показал знаменитого соседа
Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press
Российский певец Дима Билан познакомил поклонников с соседом, который в нужный момент может одолжить ему баночку соли. Оказалось, что по соседству с ним живёт видеоблогер и певец Герман Черных, также известный как Gary.
Билан разместил в соцсети забавный видеоролик, в котором сообщил, что собирается варить сало.
"А вы дружите со своими соседями? Мои вот меня часто выручают", — цитирует певца «Экспресс-газета».
Ранее NEWS.ru сообщал, что выбравший самоизоляцию поп-певец Дима Билан показал, чем можно заняться дома. Он перепел композицию Believe Me, с которой победил на Евровидении-2008, подыграв себе на аккордеоне. Исполнитель призвал фанатов найти себе полезные занятия на выходные.
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Шоу-бизнес , Дима Билан , Герман Черных , Экспресс-газета
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