Дима Билан показал знаменитого соседа 

Российский певец Дима Билан познакомил поклонников с соседом, который в нужный момент может одолжить ему баночку соли. Оказалось, что по соседству с ним живёт видеоблогер и певец Герман Черных , также известный как Gary.

Билан разместил в соцсети забавный видеоролик, в котором сообщил, что собирается варить сало.

"А вы дружите со своими соседями? Мои вот меня часто выручают", — цитирует певца «Экспресс-газета».

Ранее NEWS.ru сообщал, что выбравший самоизоляцию поп-певец Дима Билан показал, чем можно заняться дома. Он перепел композицию Believe Me, с которой победил на Евровидении-2008, подыграв себе на аккордеоне. Исполнитель призвал фанатов найти себе полезные занятия на выходные.