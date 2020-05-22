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«Дорого одеться на последние деньги»: Собчак изящно наехала на Рудковскую 

Экспресс газета 1 час назад
Собчак изящно наехала на Рудковскую
Фото: Юлия Иванко/КП
Телеведущая высказалась о выпуске собственного шоу с продюсером
Ксения Собчак публично наехала на Яну Рудковскую, но сделала это столь изящно, что, наверняка, и сама продюсер, некогда работавшая маникюршей, колкости телеведущей не поняла. Поводом же для шпильки в адрес жены Евгения Плющенко стал недавний выпуск «Осторожно, Собчак!», в котором она пыталась отстоять свое право на хвастовство роскошной жизнью в инстаграме.
Шоу, к слову, получилось довольно «беззубым», за что Ксению в пух и прах раскритиковали в Сети. Видимо поэтому телеведущая решила высказать в инстаграме свое истинное отношение к Рудковской, но так, чтобы продюсер не обиделась.
Собчак призвала публику «не путать продавцов „лухари“ и настоящих пользователей» и отметила, что больше любит следить за теми, «у кого есть чувства вкуса и меры и гармонии с самим собой» и их богатства тут роли не играет.
В подтверждение этого утверждения «блондинка в шоколаде» привела цитату Пелевина, в которой оно напоминает, что по-настоящему состоятельные люди никогда не кичатся своим деньгами и позволяют себе ходить «в рванье и ездить на дешевых машинах», а некоторые бедняки одеваются в люкс «на последние деньги».
Если же резюмировать пост Ксении, то хвастаться богатством, как это делает жена фигуриста, моветон и за такими персонажами Собчак сама не следит и другим не советует.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Яна Рудковская , Ксения Собчак , Евгений Плющенко
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