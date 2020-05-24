Клипа Little Big поставил рекорд

Видео группы Little Big на песню «Uno» объявлено самым быстрорастущим за историю существования YouTube-канала «Евровидения». Об этом сообщается на официальном сайте конкурса.

Отмечается, что клип российского коллектива набрал более 100 млн просмотров менее, чем за два месяца. Отмечается, что аналогичный результат есть только у израильской певицы Нетты Барзилай с клипом на песню Toy.

Напомним, «Евровидение» планировалось провести в середине мая. В связи с пандемией коронавируса организаторы перенесли конкурс.