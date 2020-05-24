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Клипа Little Big признан самым быстрорастущим в истории «Eвровидения» 

Национальная Служба Новостей и ещё 3 1 час назад
Клипа Little Big поставил рекорд
Фото: © Little Big
Видео группы Little Big на песню «Uno» объявлено самым быстрорастущим за историю существования YouTube-канала «Евровидения». Об этом сообщается на официальном сайте конкурса.
Отмечается, что клип российского коллектива набрал более 100 млн просмотров менее, чем за два месяца. Отмечается, что аналогичный результат есть только у израильской певицы Нетты Барзилай с клипом на песню Toy.
Напомним, «Евровидение» планировалось провести в середине мая. В связи с пандемией коронавируса организаторы перенесли конкурс.
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