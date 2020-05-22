Понаровская помогла семье Началовой с местом на кладбище

Напомним, певица ушла из жизни на 39 году жизни. Смерть Началовой стала шоком для многих ее коллег по шоу-бизнесу и ударом для друзей и родственников. Близко к сердцу приняла утрату и Понаровская, которая на тот момент уже переживала кончину матери.

Началову похоронили на Троекуровском кладбище. Сразу после смерти Юли у родственников певицы возникли некоторые сложности, поэтому изначально разговоры велись о Новодевичьем. Именно Понаровская, как убеждает певец Александр Богданович, поспособствовала и помогла семье Юли выбить место на Троекуровском.

«Ира сделала все, чтобы Юле дали лучшее место на кладбище. Но на похороны не пришла. Она говорила: «Если я там появлюсь, то сама умру!», — передает его слова «Собеседник».

Напомним, в ближайшее время на могиле Юлии должен появиться памятник. Папа певицы Виктор Началов в день годовщины смерти дочери рассказывал, что монумент планируется возвести из гранита: на нем будет красоваться портрет всеобщей любимицы.