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«Но на похороны не пришла»: Понаровская помогла семье Началовой заполучить лучшее место на кладбище 

Teleprogramma.pro и ещё 1 1 час назад
Понаровская помогла семье Началовой с местом на кладбище
Фото: Instagram
Напомним, певица ушла из жизни на 39 году жизни. Смерть Началовой стала шоком для многих ее коллег по шоу-бизнесу и ударом для друзей и родственников. Близко к сердцу приняла утрату и Понаровская, которая на тот момент уже переживала кончину матери.
Началову похоронили на Троекуровском кладбище. Сразу после смерти Юли у родственников певицы возникли некоторые сложности, поэтому изначально разговоры велись о Новодевичьем. Именно Понаровская, как убеждает певец Александр Богданович, поспособствовала и помогла семье Юли выбить место на Троекуровском.
«Ира сделала все, чтобы Юле дали лучшее место на кладбище. Но на похороны не пришла. Она говорила: «Если я там появлюсь, то сама умру!», — передает его слова «Собеседник».
Напомним, в ближайшее время на могиле Юлии должен появиться памятник. Папа певицы Виктор Началов в день годовщины смерти дочери рассказывал, что монумент планируется возвести из гранита: на нем будет красоваться портрет всеобщей любимицы.
«Скромненький, но со вкусом», — подмечал он.
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Шоу-бизнес , ИД "Собеседник"
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