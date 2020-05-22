Венсан Кассель экстренно госпитализирован 

Артист упал со скутера в деревне Арбонн на юго-западе Франции неподалеку от Биаррица и получил легкие травмы лица и головы.

Кассель разместил фото с последствиями падения в Instagram: на снимке у актера виден синяк под глазом, на груди заклеенная пластырем ссадина, а вокруг головы — марлевая повязка.

«Никогда не бейте носорога головой», — пошутил француз.

Как сообщал «Рамблер», Венсану Касселю 53 года. Он снимался в фильмах «12 друзей Оушена», «Черный лебедь», «Багровые реки», «Мир Дикого запада», «Необратимость», «Ненависть» и других.