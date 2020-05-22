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«Почему без намордника?»: Ургант пристыдил Собчак 

Алиса Селезнёва и ещё 3 52 минуты назад
«Почему без намордника?»: Ургант пристыдил Собчак
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press
Ургант пристыдил Собчак за отсутствие маски
Телеведущий Иван Ургант подшутил над своей коллегой Ксений Собчак, которая пришла в общественное место без перчаток и маски. Ролик с пикировкой Собчак разместила на своей странице в Instagram.
Короткое видео телеведущая назвала — «Случай в Останкино.
Маска, я тебя знаю!». На нем она встречает в коридоре студии Ивана Урганта, который сделал Собчак замечание.
«Ты бы себя сняла, чтобы люди посмотрели, как ты без всего!» — заявил он.
Журналистка попыталась оправдаться, пояснив, что уже сдала тест на коронавирус. Однако Ургант иронично отметил, что она «просто сдала».
В комментариях к записи пользователи соцсети поддержали Ивана Урганта.
«Почему без намордника, Ксюша?))» — спросила tanuska20.
«Без перчаток», — отметил пользователь с ником country_kaif.
«Ну, общественное же место! Ксения Анатольевна!» — заявил marketing_help_.
Как сообщал «Рамблер», ранее в Москве и Подмосковье из-за ситуации с распространением COVID-19 был введен масочный режим. Он подразумевает запрет на пользование транспортом и пребывание в общественных местах без медицинских масок и перчаток. Нарушителям грозит штраф.
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Комментарии 8
Шоу-бизнес , Иван Ургант
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