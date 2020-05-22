«Почему без намордника?»: Ургант пристыдил Собчак 

Ургант пристыдил Собчак за отсутствие маски

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 21 Май 2020 в 12:41 PDT Телеведущий Иван Ургант подшутил над своей коллегой Ксений Собчак, которая пришла в общественное место без перчаток и маски. Ролик с пикировкой Собчак разместила на своей странице в Instagram.

Короткое видео телеведущая назвала — «Случай в Останкино.

Маска, я тебя знаю!». На нем она встречает в коридоре студии Ивана Урганта, который сделал Собчак замечание.

«Ты бы себя сняла, чтобы люди посмотрели, как ты без всего!» — заявил он.

Журналистка попыталась оправдаться, пояснив, что уже сдала тест на коронавирус. Однако Ургант иронично отметил, что она «просто сдала».

В комментариях к записи пользователи соцсети поддержали Ивана Урганта.

«Почему без намордника, Ксюша?))» — спросила tanuska20.

«Без перчаток», — отметил пользователь с ником country_kaif.

«Ну, общественное же место! Ксения Анатольевна!» — заявил marketing_help_.

Как сообщал «Рамблер», ранее в Москве и Подмосковье из-за ситуации с распространением COVID-19 был введен масочный режим. Он подразумевает запрет на пользование транспортом и пребывание в общественных местах без медицинских масок и перчаток. Нарушителям грозит штраф.