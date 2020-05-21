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Тарзан пожаловался на отсутствие денег у артистов 

Вероника Полынина и ещё 2 27 минут назад
«Мы ни копейки не имеем»
Фото: РИА Новости
Стриптизер Сергей Глушко (Тарзан) посетовал на тяжелое положение артистов в период пандемии коронавируса.
Глушко рассказал, что ему пришлось закрыть свой единственный бизнес — фитнес-клуб. По его словам, он расторг договор с арендодателями и перевез оборудование клуба к себе на дачу.
По словам Тарзана, семейный бюджет его семьи заметно пострадал из-за коронавируса: ни он, ни его жена Наташа Королева в данный момент не зарабатывают ни копейки.
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Глушко обратил внимание, что артисты будут последними, кого коснется снятие ограничений, поскольку мероприятия с их участием предполагают массовое скопление людей.
«В отличие от бабушек и дедушек, которые сидят дома, и как получали пенсию, так и получают, мы, артисты, ни копейки не имеем. Все почему-то уверены, что мы — самые богатые в этой стране: не имея возможности заработать сейчас ни копейки, к нам еще предъявляют требования, мол, вы давайте еще врачей оплачивайте», — заявил он изданию «Телепрограммма».
Ранее, как сообщал «Рамблер», жена Тарзана Наташа Королева констатировала, что самоизоляция «подпортила» ей фигуру: певица призналась, что уже набрала 4 кг и продолжает «жрать».
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Шоу-бизнес , Другое
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