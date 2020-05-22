Диденко сделает пластику груди после смерти мужа

Блогерша Екатерина Диденко, называющая себя "аптечным Ревизорро", рассказала в Instagram о предстоящей пластике груди.

Диденко уточнила, что не делала ее раньше, поскольку планировала родить третьего ребенка, однако ее муж погиб. Инстазвезда надеется найти утешение в исполнении давней мечты.

"Мне сейчас жизненно необходимы положительные эмоции", — пишет Диденко.

На праздновании дня рождения блогерши 28 февраля находились 18 человек. Из-за сухого льда, который высыпали в бассейн, произошла химическая реакция с выделением углекислого газа, но гости решили прыгнуть в бассейн, начали задыхаться и тонуть. Три человека погибли, включая мужа блогерши.