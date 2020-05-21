Хирург оценил «преображение» Бузовой

Ольга Бузова знакома многим зрителям, так как была одной из первых участниц проекта «Дом-2». Теперь она стала его телеведущей. Девушка взрослела на глазах и миллионов людей. Она пережила развод с Дмитрием Тарасовым и встретила новую любовь — блогера Даву. Многие заметили и перемены во внешности девушки. У нее "пропали" щечки, ну а цвет волос она стала менять почти каждый год. Теперь в Сети ходят споры, делала ли звезда пластику.

34-летняя Бузова признавалась, что однажды едва не увеличила грудь, но в последний момент передумала. По ее словам, больше она ничего в себе менять не хочет. Девушка боится ложиться под нож. Однако поклонники подозревают, что она могла выделить скулы или сделать нос более аккуратным. Для портала Teleprogramma.pro оценил внешность Ольги и поделился своим мнением, что с собой делала звезда и как она сохраняет молодость хирург Александр Вдовин.

«На лице телеведущей заметны следы вмешательства… фотошопа. Причем пользовательский уровень — не профессионал, любитель. Какие визуальные недостатки пыталась замазать при помощи фотошопа Ольга Бузова остается, конечно, загадкой, но то, что от неумелых рук «пострадал» ее нос — неопровержимый факт.

Если бы Ольга действительно прибегла к ринопластике, то мы бы об этом узнали сразу и от нее. Это не тот человек, который станет что-то скрывать от общественности и СМИ. Мы бы обязательно увидели фотографии, изображающие Ольгу после вмешательства. А на этих фотографиях все было бы, как положено, опухший нос, отеки, синяки под глазами и прочие атрибуты послеоперационного периода. К слову сказать, восстановление после ринопластики занимает достаточно продолжительное время — не меньше года. Причем отечность спадает только на 5-6 месяц после операции. Ринопластика — достаточно серьезное вмешательство, которое требует продолжительного периода реабилитации, а Ольга пока так надолго из нашего поля зрения не исчезала.

Она вообще, можно сказать, новичок в эстетической медицине, и пока к пластической хирургии не прибегала. Даже сложно сказать, удаляла ли он комочки Биша, скорей всего, нет. У нее от природы не развиты комки Биша и худощавое лицо. Но она однозначно пользуется услугами косметологов: не пренебрегает уходовыми процедурами, аппаратным омоложением, делала аугментацию филерами скуловой зоны, подбородка и губ, возможно, прибегает к инъекциям ботулотоксина. Но основательно она в себе ничего не меняла», — пояснил эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Александр Игоревич Вдовин — челюстно-лицевой хирург, косметолог. За его плечами более одиннадцати лет успешной работы в пластической хирургии. Образование получил во Владивостоке, где также прошел ординатуру «Общая хирургия». Переподготовку проходил в Санкт-Петербурге. в 2019 году продлил сертификат «Пластическая хирургия».

Вдовин обладатель Премии Лучший хирург 2018 года по версии Канала Fashion TV, автор методики по круговой блефаропластике, Лучший пластический хирург по комплексному омоложению лица Премии THE MOSCOW LIFE AND BUSINESS AWARDS.