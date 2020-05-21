Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Не развиты комки Биша»: хирург оценил «преображение» Ольги Бузовой 

Teleprogramma.pro 59 минут назад
Хирург оценил «преображение» Бузовой
Фото: globallookpress.com, instagram.com/buzova86/
Ольга Бузова знакома многим зрителям, так как была одной из первых участниц проекта «Дом-2». Теперь она стала его телеведущей. Девушка взрослела на глазах и миллионов людей. Она пережила развод с Дмитрием Тарасовым и встретила новую любовь — блогера Даву. Многие заметили и перемены во внешности девушки. У нее "пропали" щечки, ну а цвет волос она стала менять почти каждый год. Теперь в Сети ходят споры, делала ли звезда пластику.
34-летняя Бузова признавалась, что однажды едва не увеличила грудь, но в последний момент передумала. По ее словам, больше она ничего в себе менять не хочет. Девушка боится ложиться под нож. Однако поклонники подозревают, что она могла выделить скулы или сделать нос более аккуратным. Для портала Teleprogramma.pro оценил внешность Ольги и поделился своим мнением, что с собой делала звезда и как она сохраняет молодость хирург Александр Вдовин.
«На лице телеведущей заметны следы вмешательства… фотошопа. Причем пользовательский уровень — не профессионал, любитель. Какие визуальные недостатки пыталась замазать при помощи фотошопа Ольга Бузова остается, конечно, загадкой, но то, что от неумелых рук «пострадал» ее нос — неопровержимый факт.
Если бы Ольга действительно прибегла к ринопластике, то мы бы об этом узнали сразу и от нее. Это не тот человек, который станет что-то скрывать от общественности и СМИ. Мы бы обязательно увидели фотографии, изображающие Ольгу после вмешательства. А на этих фотографиях все было бы, как положено, опухший нос, отеки, синяки под глазами и прочие атрибуты послеоперационного периода. К слову сказать, восстановление после ринопластики занимает достаточно продолжительное время — не меньше года. Причем отечность спадает только на 5-6 месяц после операции. Ринопластика — достаточно серьезное вмешательство, которое требует продолжительного периода реабилитации, а Ольга пока так надолго из нашего поля зрения не исчезала.
Она вообще, можно сказать, новичок в эстетической медицине, и пока к пластической хирургии не прибегала. Даже сложно сказать, удаляла ли он комочки Биша, скорей всего, нет. У нее от природы не развиты комки Биша и худощавое лицо. Но она однозначно пользуется услугами косметологов: не пренебрегает уходовыми процедурами, аппаратным омоложением, делала аугментацию филерами скуловой зоны, подбородка и губ, возможно, прибегает к инъекциям ботулотоксина. Но основательно она в себе ничего не меняла», — пояснил эксперт.
Справка Teleprogramma.pro
Александр Игоревич Вдовин — челюстно-лицевой хирург, косметолог. За его плечами более одиннадцати лет успешной работы в пластической хирургии. Образование получил во Владивостоке, где также прошел ординатуру «Общая хирургия». Переподготовку проходил в Санкт-Петербурге. в 2019 году продлил сертификат «Пластическая хирургия».
Вдовин обладатель Премии Лучший хирург 2018 года по версии Канала Fashion TV, автор методики по круговой блефаропластике, Лучший пластический хирург по комплексному омоложению лица Премии THE MOSCOW LIFE AND BUSINESS AWARDS.
Видео дня. Звезды шоу-бизнеса пожаловались на свои пенсии
Teleprogramma.pro: последние новости
«Он не помнит людей, не помнит события»: Разин рассказал, как живет Моисеев после инсульта «Он не помнит людей, не помнит события»: Разин рассказал, как живет Моисеев после инсульта По максимуму: стало известно, сколько Самойлова запросила алиментов с Джигана По максимуму: стало известно, сколько Самойлова запросила алиментов с Джигана «На кону власть над человечеством!»: Кожевникова вслед за Боней поверила в «коронавирусный» заговор «На кону власть над человечеством!»: Кожевникова вслед за Боней поверила в «коронавирусный» заговор
Комментарии 2
Шоу-бизнес , Дмитрий Тарасов , Александр Вдовин , Ольга Бузова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скончался один из лучших советских асов
Скончался один из лучших советских асов
Девять «Панцирей» уничтожили в Ливии
Девять «Панцирей» уничтожили в Ливии
«Он не помнит людей, не помнит события»
«Он не помнит людей, не помнит события»
В ЛНР рассказали о гибели украинских военных
В ЛНР рассказали о гибели украинских военных
Путин рекомендовал губернатору «не интуичить»
Путин рекомендовал губернатору «не интуичить»
Видео
Пожелавшая собакам «сдохнуть» глава Алушты попала на видео
00:26
Пожелавшая собакам «сдохнуть» глава Алушты попала на видео
Политика
Издатель «Флирта» заработал на проституции 47 млн рублей
01:17
Издатель «Флирта» заработал на проституции 47 млн рублей
Происшествия Криминал
Замаскированный под старика грабитель попал на видео
06:20
Замаскированный под старика грабитель попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания банды крупных наркоторговцев
02:20
Опубликовано видео задержания банды крупных наркоторговцев
Происшествия Криминал
Поймали распространительницу фейков о масках из Китая
01:38
Поймали распространительницу фейков о масках из Китая
Происшествия
Нервный срыв соседки из-за отсутствия маски попал на видео
01:16
Нервный срыв соседки из-за отсутствия маски попал на видео
Общество
Рассказ внучки маршала Полубоярова попал на видео
01:35
Рассказ внучки маршала Полубоярова попал на видео
Общество
Появилось видео из Крыма после отмены самоизоляции
02:11
Появилось видео из Крыма после отмены самоизоляции
Общество
Опубликовано видео драки со стрельбой в Москве
01:10
Опубликовано видео драки со стрельбой в Москве
Происшествия
Появилось видео вылета самолетов с ИВЛ из США в РФ
01:44
Появилось видео вылета самолетов с ИВЛ из США в РФ
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение