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«Это ужасно»: Сергей Лазарев разочаровался в карьере певца 

РИА Новости и ещё 3 25 минут назад
«Это ужасно»: Сергей Лазарев разочаровался в карьере певца
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Певец Сергей Лазарев на съемках шоу "Однажды" на НТВ признался, что разочаровался в карьере.
По информации телеканала, выпуск программы покажут в воскресенье днем.
Причиной разочарования певец назвал принципы составления хит-парадов, которые, по мнению артиста, куплены за деньги, а не заслужены достижениями музыкантов.
"Зачастую в хит-парадах мы видим не тех людей, которые действительно чего-то добились, а тех людей, которые заплатили больше денег, чтобы оказаться в этих чартах. Это ужасно", — заключил Лазарев.
Артист также выразил мнение, что многим в российском шоу-бизнесе не хватает чувства вкуса и чувства собственного достоинства.
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Шоу-бизнес , Сергей Лазарев , НТВ
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