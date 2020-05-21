Режиссер Грымов зарабатывал на жизнь стриптизом 

Автор большого числа популярных рекламных роликов и клипов режиссер Юрий Грымов рассказал в эфире «Судьбы человека», что в юности ходил по подиуму и даже преподавал стриптиз.

По словам Грымова, он три года был «демонстратором одежды», а полгода своей жизни преподавал стриптиз.

«Меня пригласили, потому что я хорошо двигался, танцевал. Просмотрел на кассетах танцы на шесте. Эта авантюра длилась недолго — всего полгода», — рассказал он.

При этом режиссер подчеркнул, что пошел на это ради денег и купил на заработанное частными уроками машину. Он также отметил, что ни о чем не жалеет, однако не считает стриптиз искусством, так как «дергаться в трусах — неприлично».

Грымов в ходе программы рассказал и о своей жизни в Америке, куда уехал в 90-е годы.

«Ставил в Америке шоу. Собирался оставаться в этой стране. (…) Америка — это вечный праздник, но понял, что это не моя страна», — заявил он.