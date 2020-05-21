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Режиссер Грымов зарабатывал на жизнь стриптизом 

Алиса Селезнёва и ещё 1 1 час назад
Режиссер Грымов зарабатывал на жизнь стриптизом
Фото: РИА Новости
Автор большого числа популярных рекламных роликов и клипов режиссер Юрий Грымов рассказал в эфире «Судьбы человека», что в юности ходил по подиуму и даже преподавал стриптиз.
По словам Грымова, он три года был «демонстратором одежды», а полгода своей жизни преподавал стриптиз.
«Меня пригласили, потому что я хорошо двигался, танцевал. Просмотрел на кассетах танцы на шесте. Эта авантюра длилась недолго — всего полгода», — рассказал он.
При этом режиссер подчеркнул, что пошел на это ради денег и купил на заработанное частными уроками машину. Он также отметил, что ни о чем не жалеет, однако не считает стриптиз искусством, так как «дергаться в трусах — неприлично».
Грымов в ходе программы рассказал и о своей жизни в Америке, куда уехал в 90-е годы.
«Ставил в Америке шоу. Собирался оставаться в этой стране. (…) Америка — это вечный праздник, но понял, что это не моя страна», — заявил он.
«Рамблер» писал, что ранее актриса Екатерина Климова в эфире программы «Судьба человека рассказала о своем отце, который 13 лет провел в тюрьме за непреднамеренное убийство. Артистка заявила, что отец „переломал“ ее в переходный возраст, но закалил при этом характер.
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Шоу-бизнес , Юрий Грымов , Екатерина Климова
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