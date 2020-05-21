Навка вылечилась от коронавируса

Знаменитая фигуристка ранее рассказывала поклонникам, что переносит болезнь легче, чем муж Дмитрий Песков

Больше недели назад стало известно, что у пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова коронавирус. Вслед за этой новостью пришла другая — такой же диагноз подтвердился и у его супруги, фигуристки Татьяны Навки . 52-летнего Пескова и 45-летнюю Навку госпитализировали. Звезда льда рассказывала после этого в своем Instagram, что лечение они с мужем получают, и все хорошо. Однако, подчеркивала артистка, у супруга болезнь протекает тяжелее, чем у нее.

Спустя неделю после новостей Навка вышла на связь. Звезда рассказала Telegram-каналу Life Shot, что уже выписалась из больницы, болезнь для нее осталась позади. Тесты показали отрицательный результат.

«Все хорошо, выписалась, все нормально — отрицательный тест. Так что всё в порядке», — приводит ее слова мессенджер. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka) 11 Апр 2020 в 1:36 PDT

Однако супруг Навки продолжает лечение. Он идет на поправку, но все еще остается в больнице. Их пятилетняя дочка Надя, чтобы поддержать маму с папой в больнице, записала даже для них видеообращение, в котором прочитала трогательное стихотворение про семью.