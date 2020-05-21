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Николь Кидман сломала ногу 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Николь Кидман сломала ногу
Фото: Frazer Harrison / Getty Images
Голливудская актриса Николь Кидман сломала ногу во время пробежки. Об этом рассказал ее муж, кантри-музыкант Кит Урбан, передает USA Today.
Инцидент произошел около пяти недель назад. 52-летняя артистка вышла на пробежку в окрестностях своего дома. Она не увидела выбоину на дороге, вывихнула лодыжку и получила небольшой перелом. Урбан подчеркнул, что Кидман справляется с травмой гораздо лучше, чем это сделал бы он сам.
Отмечается, что пара остается в самоизоляции в их доме в Нэшвилле, штат Теннесси. Они ждут окончания карантина, чтобы отправиться в Австралию повидать родственников.
В июле 2019 года сообщалось, что Урбан выпустил композицию Gemini, в которой назвал свою супругу «маньячкой в постели». Комментируя песню, Кидман призналась, что ей неловко обсуждать такие вещи, однако это лучше, чем услышать в треке: «Боже, как скучно. Постарайся Николь!»
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Шоу-бизнес , Другое , Кит Урбан , Николь Кидман , USA Today
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