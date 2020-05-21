Харламов продолжил издеваться над Гузеевой 

Юморист Гарик Харламов «признался», что его девичья фамилия — Гузеев. Так резидент Comedy Club на своей странице в Instagram в очередной раз высмеял ведущих шоу «Давай, поженимся!».

Пост, опубликованный 21 мая, Харламов в первую очередь посвятил представителям «желтой прессы», которые «ушли в спячку и недорабатывают».

«Я решил поработать за неё не дожидаясь! Ловите идеи господа желтодеи)», — написал юморист (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

К сообщению он прикрепил несколько самодельных обложек никогда не существовавших журналов с громкими заголовками. Так, в номере издания SuperGar «опубликовано» откровенное интервью самого Харламова, который признается, что его девичья фамилия — Гузеев. При этом в том же номере есть интервью Гузеевой, которая заявила, что у Харламова — «самый большой сюрприз жениха».

В журнале «Журнал совпадений» приведены советы другой ведущей «Давай, поженимся!» Василисы

Володиной, которая рассказывает, «как забеременеть от Стрельца, если он скорострел».

За неполные сутки после публикации пост набрал более 100 тысяч лайков и около 2 тысяч комментариев.