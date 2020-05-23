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Директор Бориса Моисеева ответил на сообщения о его состоянии 

РИА Новости и ещё 5 1 час назад
Директор Моисеева ответил на сообщения о его состоянии
Фото: © РИА Новости / Михаил Фомичев
Арт-директор певца Бориса Моисеева Сергей Горох в беседе с "Пятым каналом" прокомментировал сообщения о состоянии артиста.
Ранее музыкальный критик Сергей Соседов и продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин в интервью "Собеседнику" рассказали о проблемах со здоровьем у Моисеева. По словам Разина, артист якобы "не помнит людей, не помнит события".
Директор певца возразил, что на самом деле с Моисеевым все в порядке. Певец ведет образ жизни "артиста-пенсионера", следит за здоровьем, гуляет, смотрит кино и записи своих выступлений, раз в год уезжает в Юрмалу, где также общается с друзьями и коллегами.
"Он не одинок, поверьте мне. С ним все в порядке. Настроение у него отличное. Я прихожу к нему почти каждый день. Он позитивный человек, с юмором ко всему относится. Но ту чушь, которую про него пишут… Он видит эти статьи и расстраивается", — сказал Горох.
По его словам, на связи с Моисеевым постоянно находятся его фанаты, родственники из Израиля и Канады. Ему часто звонит Алла Пугачева, а также периодически Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Нелли Кобзон и другие знаменитости.
Слова о том, что Моисеев якобы никого не узнает, также вызвали недоумение у его директора.
"Кому в голову это пришло? Кого он якобы не узнал? Андрей Разин встречался с ним, разговаривал. Они с Борей просмеялись весь вечер. Не знаю, откуда берутся такие умозаключения", — поинтересовался он.
Осенью в ряде Telegram-каналов появилась информация, что Моисеева после инсульта экстренно перевезли для лечения в Москву из Юрмалы, где он проводил лето. В октябре арт-директор Моисеева Сергей Горох сообщил РИА Новости, что эти сведения двухлетней давности, а распространяемая в СМИ информация о проблемах артиста со здоровьем не соответствует действительности.
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Шоу-бизнес , Другое , Филипп Киркоров , Борис Моисеев , Сергей Соседов , Кристина Орбакайте , Андрей Разин , Алла Пугачева , ТРК "Петербург-Пятый канал" , РИА Новости
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