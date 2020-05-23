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Арт-директор Бориса Моисеева рассказал о состоянии артиста 

Ирина Лебедева и ещё 5 24 минуты назад
Директор Моисеева ответил на сообщения о его состоянии
Фото: РИА Новости
Как известно, Борис Моисеев несколько лет назад перенес инсульт.
С тех пор в сети интернет и СМИ периодически проходила информация об ухудшении здоровья звезды, однако она, как отмечает арт-директор певца Сергей Горох, не соответствовала действительности.
Вот и сейчас Горох выступил с опровержением заявлений музыкального критика Сергея Соседова и продюсера Андрея Разина, которые считают, что Моисеев совсем плох.
По словам Разина, он «не помнит людей, не помнит события».
В реальности же все совсем не так, рассказывает директор певца.
Моисеев ведет жизнь «артиста-пенсионера» — занимается своим здоровьем, гуляет, ездит в Юрмалу, общается с друзьями и коллегами.
Поддерживает дружеские отношения с Аллой Пугачевой, Филипом Киркоровым, Нелли Кобзон и другими известными людьми.
«С ним все в порядке. Настроение у него отличное. Я прихожу к нему почти каждый день. Он позитивный человек, с юмором ко всему относится. Но ту чушь, которую про него пишут… Он видит эти статьи и расстраивается", — цитирует слова Сергея РИА Новости.
Слова же Разина о том, что Моисеев якобы потерял память, вообще возмутили Гороха.
«Кому в голову это пришло? Кого он якобы не узнал? Андрей Разин встречался с ним, разговаривал. Они с Борей просмеялись весь вечер», — удивлен арт-директор артиста.
Как ранее писал «Рамблер», в последний раз певец появлялся на публике около года назад, а его директор Сергей Горох не позволяет журналистам пообщаться с Моисеевым.
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Шоу-бизнес , Другое , Борис Моисеев , Сергей Соседов , Андрей Разин , Алла Пугачева , РИА Новости
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