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Миро призвала Тодоренко «угомониться в стремлении отмыться» 

News.ru 2 часа назад
Миро: Тодоренко «перешла все границы»
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Писательница и блогер Лена Миро заявила, что телеведущая Регина Тодоренко «перешла все границы» в попытках очистить репутацию после скандала с осуждением жертв домашнего насилия.
Миро раскритиковала решение Тодоренко передать свою статуэтку «Женщины года» искалеченной Маргарите Грачёвой, которой муж отрубил кисть одной руки.
Когда с Ритой случилась трагедия, Тодоренко об этом и словом не обмолвилась, как, впрочем, и почти все наши деревенские селебы-лицемеры… А тут вдруг вспомнила, потому что вспомнить о Рите в попытке восстановить свое реноме стало удобно, — цитирует Миро «Экспресс Газета».
Как писал NEWS.ru, в апреле редакция журнала Glamour лишила Тодоренко звания «Женщина года» после её высказываний о домашнем насилии.
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Шоу-бизнес , Маргарита Грачева , Регина Тодоренко , Лена Миро
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