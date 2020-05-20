Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Муцениеце назвала причину развода с Прилучным 

Артём Кульша 48 минут назад
Муцениеце назвала причину развода с Прилучным
Фото: ТАСС
Актриса Агата Муцениеце не ужилась с мужем актером Павлом Прилучным, потому что тот бил ее. Об этом, как сообщает «Телепрограмма», она заявила сама.
Муцениеце и Прилучный, как сообщал «Рамблер», познакомились в 2010 году, поженились в 2011-м, завели первого ребенка в 2013-м, завели второго в 2016-м. В феврале 2020 года актриса объявила о намерении развестись с супругом, а в апреле обвинила его в том, что тот бил ее.
На днях в ходе прямого эфира в инстаграме Муцениеце назвала причиной своего желания развестись с Прилучным именно то, что он применял по отношению к ней физическое насилие. По ее словам, он делал это после употребления алкогольных напитков. Себя актриса назвала последним человеком, у которого надо спрашивать о том, в чем состоит секрет идеального брака.
«Единственное, что я поняла (за время брака с Прилучным. — Прим. ред.): не нужно нарушать границы желаний партнера», — отметила она.
По словам Муцениеце, если один из супругов, к примеру, хочет сниматься в кино или куда-то поехать, то другому не следует ему или ей это запрещать.
Видео дня. Палец обогатил Никаса Сафронова на 300 000 долларов
Комментарии
Шоу-бизнес , Агата Муцениеце
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стрелков взял на себя ответственность за крушение MH17
Стрелков взял на себя ответственность за крушение MH17
Новая вспышка: китайцев снова закрыли на карантин
Новая вспышка: китайцев снова закрыли на карантин
Полсотни найденных в лесу новых машин попали на видео
Полсотни найденных в лесу новых машин попали на видео
Найденный в ЮАР артефакт перепишет историю человечества
Найденный в ЮАР артефакт перепишет историю человечества
Мать принуждала дочь к «тройничку» с начальником
Мать принуждала дочь к «тройничку» с начальником
Видео
Опубликовано видео смертельного ДТП в Бежецке
00:42
Опубликовано видео смертельного ДТП в Бежецке
Опубликовано видео проснувшегося вулкана Этна на Сицилии
00:55
Опубликовано видео проснувшегося вулкана Этна на Сицилии
Опубликовано видео полета бомбардировщиков Ту-22М3
00:50
Опубликовано видео полета бомбардировщиков Ту-22М3
Полсотни найденных в лесу новых машин попали на видео
00:24
Полсотни найденных в лесу новых машин попали на видео
Паралимпиец уплыл от двух акул и попал на видео
00:36
Паралимпиец уплыл от двух акул и попал на видео
Опубликовано видео с места взрыва в центре радиологии
00:27
Опубликовано видео с места взрыва в центре радиологии
Происшествия
Опубликовано видео гимна самоизоляции Галкина и Пугачевой
04:05
Опубликовано видео гимна самоизоляции Галкина и Пугачевой
Шоу-бизнес
В деле о гибели актера Марьянова новые подробности
02:32
В деле о гибели актера Марьянова новые подробности
Шоу-бизнес
«Слова разошлись с делами»: в РФ оценили Зеленского
03:44
«Слова разошлись с делами»: в РФ оценили Зеленского
Украина В мире
Россиянам отказали в любимом курорте
03:09
Россиянам отказали в любимом курорте
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение