Муцениеце назвала причину развода с Прилучным 

Актриса Агата Муцениеце не ужилась с мужем актером Павлом Прилучным, потому что тот бил ее. Об этом, как сообщает «Телепрограмма» , она заявила сама.

Муцениеце и Прилучный, как сообщал «Рамблер», познакомились в 2010 году, поженились в 2011-м, завели первого ребенка в 2013-м, завели второго в 2016-м. В феврале 2020 года актриса объявила о намерении развестись с супругом, а в апреле обвинила его в том, что тот бил ее.

На днях в ходе прямого эфира в инстаграме Муцениеце назвала причиной своего желания развестись с Прилучным именно то, что он применял по отношению к ней физическое насилие. По ее словам, он делал это после употребления алкогольных напитков. Себя актриса назвала последним человеком, у которого надо спрашивать о том, в чем состоит секрет идеального брака.

«Единственное, что я поняла (за время брака с Прилучным. — Прим. ред.): не нужно нарушать границы желаний партнера», — отметила она.

По словам Муцениеце, если один из супругов, к примеру, хочет сниматься в кино или куда-то поехать, то другому не следует ему или ей это запрещать.