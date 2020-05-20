Поклонники увидели в Степаненко Брухунову 

Юмористка Елена Степаненко опубликовала в Instagram фото времен своей молодости. По мнению фанатов, на фото она один в один похожа на нынешнюю жену Евгения Петросяна Татьяну Брухунову.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Мы — женщины, мы должны быть непредсказуемыми, должны удивлять. 🌷 Вот порой смотришь на свои прежние фотографии и думаешь: «Что это такое было?! Мода? Настроение? Погодные аномалии или съела что-нибудь не то?»😆 Я в леопардовых лосинах. Дерзко, загадочно, но, по-моему, вполне симпатично. 🐆 ⠀ А у вас, дорогие мои, было такое, что смотришь свои старые фотографии, и сама себе удивляешься? 😉 #Степаненко #мода #леопардовыелосины #стиль #fashion
Как сообщал «Рамблер», юмористы Евгений Петросян и Елена Степаненко развелись и в декабре 2019 года СМИ сообщили, что сатирик женился на своей молодой помощнице Татьяне Брухуновой.
Елена Степаненко разместила в соцсетях фото, на котором она сидит на диване в леопардовых лосинах и желтом свитере.
«Мы — женщины, мы должны быть непредсказуемыми, должны удивлять. Вот порой смотришь на свои прежние фотографии и думаешь: «Что это такое было?! Мода? Настроение? Погодные аномалии или съела что-нибудь не то»? Я в леопардовых лосинах. Дерзко, загадочно, но, по-моему, вполне симпатично», — подписала снимок артистка.
В комментариях к записи поклонники восхитились внешним видом Степаненко, сочтя, что Петросян все еще любит ее.
«Брухунова один в один! Петросян вас любит — теперь очевидно», — уверена belka_letyga_mia.
«А, ну теперь ясно. Она ваш двойник…один типаж…Вот в чём дело. Выбрал-то себе вторую жену, как две капли похожую на первую в молодости. Одно только не учёл, она — без индивидуальности Степаненко», — отметила mpojitnova.