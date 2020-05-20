Поклонники увидели в Степаненко Брухунову 

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Как сообщал «Рамблер», юмористы Евгений Петросян и Елена Степаненко развелись и в декабре 2019 года СМИ сообщили, что сатирик женился на своей молодой помощнице Татьяне Брухуновой.

Елена Степаненко разместила в соцсетях фото, на котором она сидит на диване в леопардовых лосинах и желтом свитере.

«Мы — женщины, мы должны быть непредсказуемыми, должны удивлять. Вот порой смотришь на свои прежние фотографии и думаешь: «Что это такое было?! Мода? Настроение? Погодные аномалии или съела что-нибудь не то»? Я в леопардовых лосинах. Дерзко, загадочно, но, по-моему, вполне симпатично», — подписала снимок артистка.

В комментариях к записи поклонники восхитились внешним видом Степаненко, сочтя, что Петросян все еще любит ее.

«Брухунова один в один! Петросян вас любит — теперь очевидно», — уверена belka_letyga_mia.