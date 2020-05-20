Наркотики и шумные вечеринки: откровения Деревянко

Актер Павел Деревянко в интервью YouTube-каналу «вДудь» рассказал, что любит мать двоих своих дочерей, но живет с ней отдельно, а также что раньше увлекался наркотиками и устраивал грандиозные вечеринки стоимостью в несколько десятков тысяч долларов.

Артист признался, что со своей избранницей по имени Дарья дружил несколько лет перед тем, как пригласить ее на свидание. При этом первая же встреча тет-а тет закончилась у молодых людей бурной ночью. Девушка забеременела, Деревянко новости обрадовался. Однако пара решила не связывать себя обязательствами.

«У нас была свободная любовь: каждый встречался с тем, с кем хотел. Никаких ограничений», — заявил артист.

По его словам, появление второй дочери спровоцировало возникновение между ним и Дарьей «большого и сильного чувства». Однако сегодня супруги продолжают жить отдельно: он на съёмной квартире в Москве, она — на даче.

В молодости Деревянко вел разбитной образ жизни: кроме неразборчивых сексуальных связей в его жизни также присутствовали наркотики. Однако от употребления запрещенных веществ актеру впоследствии удалось отказаться. Как и от грандиозных вечеринок. На один из таких спонтанных праздников однажды Деревянко потратил более 20 тысяч долларов, но об этом не жалеет.

«Любой человек взрослеет, и я тоже изменился. Сейчас для меня самый кайф — это дети, моя Даша», — заявил артист.

Он подчеркнул, что со временем нашел смысл своего существования: он в любви. Это чувство, по его мнению, «питает человека» и стимулирует его к действию.